MMA - UFC : Conor McGregor forfait, Dana White annonce le nouveau main event

Florian Barré

Il fallait s’y attendre… Le combat entre Conor McGregor et Michael Chandler n’aura pas lieu. En effet, d’après les déclarations du patron de l’UFC, Dana White, l’Irlandais s’est blessé et doit renoncer à sa participation pour l’UFC 303. Pour compenser cette terrible nouvelle, White a ajouté qu’Alex Pereira, le champion des poids mi-lourds, défendra sa ceinture contre Jiri Prochazka lors du nouvel évènement principal.

Ce jeudi soir, Dana White a annoncé que le retour de Conor McGregor dans l'octogone n'aurait pas lieu à l'UFC 303, étant forfait contre Michael Chandler suite à une blessure. Un rapport du journaliste Ariel Helwani plus tôt jeudi a déclaré que tous les signes indiquaient que The Notorious serait absent du main event au point où l’annonce n’a pas surpris grand monde. « Ce n'est pas une réduction à 100 %, mais je serais extrêmement surpris à ce stade si cela reste et ils négocient activement avec plusieurs camps pour trouver un remplaçant. Tout est encore en suspens mais ils continuent en ce moment, comme s’ils avaient besoin d’un remplaçant. »

Une suite logique…

Ce qui devait arriver arriva. McGregor a d’abord laissé entendre sur son compte Instagram mercredi soir qu'il pourrait être blessé au travers d’une ancienne vidéo où il expliquait le risque de s’entraîner trop fort - vidéo rapidement supprimée. Par ailleurs, toutes les spéculations ont commencé alors que la première conférence de presse qui devait avoir lieu à Dublin, en Irlande, le 3 juin, a été annulée 12 heures avant son commencement. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, on ne sait pas à quelle blessure l’Irlandais est confronté.

« Poatan » en main event

Et alors que McGregor et Chandler ne sont plus en tête d'affiche de la compétition, White a annoncé qu'il y aurait un nouvel évènement principal. Durant celui-ci, le champion des mi-lourds Alex Pereira défendra sa ceinture contre Jiri Prochazka, qu’il a déjà battu le 12 novembre dernier, par TKO au deuxième round. Comme l'a dit White, Pereira est le seul combattant de l'histoire de l'UFC à avoir remporté à la fois les ceintures des poids moyens et des poids mi-lourds, et il l'a fait en 736 jours sur sept combats, ce qui est également le temps le plus court de l'histoire. Il visera le 29 septembre une 11e victoire sur ses 12 derniers combats.