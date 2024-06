MMA - UFC : Dernières nouvelles inquiétantes pour le combat de Conor McGregor

Florian Barré

Jusqu’à la semaine dernière, tout semblait bien se passer. L’événement principal de l'UFC 303 qui oppose Conor McGregor à Michael Chandler, le 29 juin, pourrait depuis connaître quelques incertitudes. Certaines spéculations indiquent même que le combat pourrait ne pas avoir lieu du tout. Dans un tweet, le journaliste spécialisé dans le MMA, Ariel Helwani, a d’ailleurs mis le feu aux poudres ce mardi soir. Mais qu’en est-il réellement ?

Depuis le report mystérieux de la conférence de presse prévue à Dublin le lundi 3 juin entre Conor McGregor et Michael Chandler, le doute n’a jamais été aussi grand quant à l’annulation du combat le plus lucratif de l’histoire du MMA. Ariel Helwani lui-même n’est plus certain de rien. Le journaliste a expliqué la situation liée à l’UFC 303 sur son compte X, au travers d’un long tweet : « À peu près à la même époque la semaine dernière, toute l’anxiété entourant l’événement principal de l’UFC 303 semblait commencer à se dissiper. Mercredi, plus aucune alerte concernant le remplacement des combattants n'était envoyée. Tous les systèmes semblaient (encore) opérationnels. Plus tard dans la semaine, Chandler a fait une interview avec The Pivot sur le fait que tout allait bien, et samedi, l'UFC en faisait à nouveau la promotion lors de l'émission télévisée ABC Fight Night. Il y avait une peur à propos de la fin du combat et la peur semblait avoir disparu. » a d’abord écrit Helwani.

Une inquiétude grandissante, pour rien ?

Alors que beaucoup de gens pensaient que le combat était annulé en raison de la conférence de presse, le combat a continué à être commercialisé. Le 6 juin, McGregor a publié des images de lui en train de s'entraîner sur son Instagram, atténuant les inquiétudes des fans quant à son abandon en raison d'une rumeur de blessure. Le 7 juin, l'UFC a publié une bande-annonce mettant en avant McGregor et Chandler sur YouTube en guise de promotion de l'UFC 303. Le même jour, Michael Chandler a confirmé via The Pivot Podcast que le combat était toujours en cours. Chandler est même allé jusqu'à dire que l'annulation de la conférence de presse n'était pas grave et que les spéculations étaient devenues incontrôlables trop rapidement.

Changement de plan en vue ?