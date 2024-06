MMA - UFC : McGregor vs. Chandler annulé ? Volkanovski veut prendre le combat en short notice

Florian Barré

Alors que des suspicions d’annulation résident sur le main event de l’UFC 303 entre Conor McGregor et Michael Chandler, depuis que la conférence de presse prévue à Dubin lundi a été reportée, Alexander Volkanovski a récemment exploré la possibilité de se battre lors de l’évènement en prenant la short notice et en remplaçant ainsi le combattant forfait.

L’UFC, plus grande organisation de MMA au monde, avait pour objectif de tenir une conférence de presse d’avant-combat lundi, à Dublin, en Irlande, avec Conor McGregor et Michael Chandler. Cependant, dimanche soir, l’UFC a annoncé le report de cette-ci pour des raisons non divulguées et sans qu’aucune nouvelle date ne soit fixée. À l’intrigue se sont ajoutées des informations selon lesquelles l’ancien champion featherweight et lightweight avait annulé tous ces engagements médiatiques à venir.

McGregor blessé ?

Si McGregor est allé dans le sens de l’UFC en attribuant au report la mention d’« obstacles hors de notre contrôle », de nombreuses spéculations suggèrent plutôt que tout cela pourrait être lié à une blessure potentielle de la part de l’Irlandais. Ainsi, encore une fois, Alexander Volkanovski est prêt à adopter pleinement le rôle de sauveur de dernière minute et est confiant dans sa capacité à intervenir en tant que remplaçant si quelque chose était amené à véritablement mal tourner.

Volkanovski veut la short notice, s’il y en a une