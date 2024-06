Boxe : Totalement saoul, Tyson Fury s’est écroulé à la sortie d’un bar (vidéo)

Florian Barré

Il faut être un videur courageux pour escorter un champion poids lourds de boxe très alcoolisé et récemment vaincu devant le monde entier. Il y a quelques jours, Tyson Fury - qui a perdu son titre contre Oleksandr Usyk le mois dernier - a été mis dehors par deux agents de sécurité après avoir bu quelques verres de trop dans un bar de Morecambe.

Des images où l’on voit Tyson Fury en état d’ébriété ont récemment fuité sur les réseaux sociaux. Le Britannique, dont la valeur est estimée à plus de 350 millions d’euros grâce à sa carrière de boxeur fructueuse, a fait la fête avec des amis et des fans présents dans un bar. Mais sa nuit a pris fin lorsque le personnel a jugé qu'il était trop ivre. Gentiment raccompagné jusqu’à la sortie, le Gypsy King a terminé la soirée à genoux sur le bitume.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7 — Happy Punch (@HappyPunch) June 11, 2024

Extérioriser avant la revanche

Une source proche de Fury a déclaré que le combattant n'avait pas bu depuis plus d'un an, ajoutant : « Il en avait bu quelques-uns de trop et il ne se sentait pas très bien non plus. » Forcément, certains fans s’amusent à corréler cette situation avec sa récente défaite face à Oleksandr Usyk. Pour rappel, ce revers est le premier dans la carrière professionnelle de Fury mais n’est pas une fin en soi puisque celui-ci a activé une clause de revanche. Les deux combattants s’affronteront ainsi à nouveau le 21 décembre prochain.