Boxe : « C’est comme si ma dent était sortie », Usyk explique ce que ça fait d’être frappé par Fury

Pour la plupart des gens, il est impossible d’imaginer ce que cela signifie d’être frappé à plusieurs reprises au visage et de n’avoir nulle part où se cacher. Mais face à l’un des hommes, si ce n’est l’homme le plus fort du monde, qu’en est-il ? Après son succès récent, Oleksandr Usyk a ainsi tenté de décrire ce que cela faisait de recevoir un uppercut de Tyson Fury.

Le mois dernier, Oleksandr Usyk était sur le ring avec The Gypsy King dans ce qui fut l'un des plus grands combats de boxe all-time. L’ancien cruiserweight incontesté a mis ses ceintures WBA, WBO et IBF en jeu contre la WBC de Tyson Fury, ce lors du premier combat incontesté des poids lourds depuis 1999. Dans cette bataille intense, qui a vu les deux hommes être dominés chacun leur tour, de lourdes frappes ont été données. La plus grosse d’entres-elles était celle d'Usyk au neuvième round, obligeant Fury à être compté par l’arbitre.

Boxe : Après avoir battu Tyson Fury, Oleksandr Usyk veut changer de division ! https://t.co/3C7lLkpcHZ pic.twitter.com/MV7kxtAMFJ — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Usyk a lui aussi souffert

Cela a d’ailleurs suffi à Usyk pour remporter le combat à la décision partagée après douze rounds et revendiquer définitivement sa place dans l'histoire de la boxe. Pour autant, dans les rounds qui ont précédé ce renversement, Fury a parfois pris le dessus, secouant l'Ukrainien avec des uppercuts en boucle. S'adressant à The Three Knockdown Rule , Usyk a évoqué le moment où il a ressenti cette puissance du Britannique de 118 kilos.

« Il te tuera »