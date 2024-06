Boxe : Nouvelle date pour le retour de Mike Tyson sur le ring !

Florian Barré

Le combat de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson a une nouvelle date. Aux prises avec des soucis médicaux, Mike Tyson, ancien champion des poids lourds, a dû forcer le report du choc prévu initialement le 20 juillet contre le YouTuber devenu combattant. Celui-ci aura finalement lieu le 15 novembre au stade AT&T, précédé par un combat entre Katie Taylor et Amanda Serrano pour la ceinture incontestée des super-légers.

Si certains ont cru que la santé de Mike Tyson empêcherait son retour d’avoir lieu, ce ne sera finalement pas le cas. La légende de la boxe fera son grand retour sur le ring à la fin de l’année face à Jake Paul, dans un combat professionnel diffusé en live sur Netflix. Most Valuable Promotions a annoncé vendredi que le combat, qui devait initialement avoir lieu le 20 juillet au stade AT&T d'Arlington, au Texas, a désormais été reporté au 15 novembre pour donner aux deux boxeurs suffisamment de temps pour se préparer.

Le communiqué de MVP

« Notre équipe a travaillé avec diligence avec toutes les parties impliquées pour reprogrammer ce combat monumental à une date garantissant que Jake Paul et Mike Tyson soient parfaitement préparés, avec un temps d'entraînement égal, tout en nous permettant de maintenir l'événement au stade AT&T au milieu de la saison des Cowboys », a déclaré Nakisa Bidarian, co-fondatrice de Most Valuable Promotions, dans un communiqué. « Nous apprécions le dévouement, la collaboration et la flexibilité exceptionnelle de nos partenaires de Netflix et de l'AT&T Stadium. Paul contre Tyson est l'événement sportif le plus intergénérationnel de l'histoire, et nous nous engageons à offrir aux fans du monde entier cette soirée de boxe inoubliable. Nous avons hâte de vous retrouver le vendredi 15 novembre pour une confrontation dont les générations à venir parleront. »

