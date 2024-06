MMA : Daniel Woirin explique sa rupture avec Benoît Saint-Denis

Florian Barré

Depuis quelques jours, Benoît Saint-Denis et son entraîneur de toujours, Daniel Woirin, sont séparés. Les deux hommes ont mis fin à leur collaboration au grand dam du plus âgé des deux. Invité sur le plateau de « Sport en France », ce dernier a mis les choses au clair, expliquant que c’est bel et bien le « God of War » qui a pris la décision et que celle-ci était ferme et définitive.

Il est l’un des combattants, si ce n’est le combattant français présent à l’UFC, avec le plus gros potentiel. Bien qu’il soit encore en dehors du top 10 chez les poids légers de l’organisation, Benoît Saint-Denis vise clairement la ceinture de sa division. Et pour parvenir à ses fins, l’ancien membre des forces spéciales a fait un choix crucial pour la suite de sa carrière. En effet, BSD a décidé tout récemment de se séparer de son entraîneur de toujours, Daniel Woirin. Une décision qui semble avoir fait du mal à ce dernier.

Pas de retour en arrière !

En effet, ce jeudi, Woirin a exprimé sa frustration sur la chaîne Sport en France : « C’est définitif cette rupture. Ce n’est pas une pause. Il y a un moment où il faut appeler un chat un chat. La décision ne vient pas de moi, c’est définitif. Pas de retour en arrière. Une fenêtre se ferme et une autre s’ouvre. Mais je garde du positif, c’était une aventure incroyable. Pour moi c’est le top, je prends un mec de 0 et je le ramène à ce niveau-là… On a gagné des guerres et fait des trucs incroyables. Maintenant il est connu au niveau international », a d’abord déclaré le coach de MMA.

« C’est assez compliqué de dire si on pourra se reparler un jour »