MMA - UFC : Daniel Woirin tacle Benoît Saint-Denis sur leur séparation

Florian Barré

Alors que Benoît Saint-Denis a récemment donné les raisons de sa séparation avec son entraîneur de toujours, Daniel Woirin, ce dernier a réagi à son tour à la situation sur son compte Instagram. À l’inverse du « God of War », qui a affirmé que cette décision était partagée, Woirin semble réellement accuser le coup. Selon lui, ce choix n’est pas le sien et est dû à la notoriété prise par BSD avec le temps.

Nouvelle coqueluche du MMA français à l’UFC, Benoît Saint-Denis a fait ses gammes avec Daniel Woirin depuis qu’il a quitté l’armée. Ensemble, les deux hommes se sont hissés jusqu’aux portes du top 10 des poids légers, mais surtout jusqu’à un combat de la ceinture, puisque s’il avait battu Dustin Poirier, il aurait sans doute affronté Islam Makhachev ce samedi soir lors de l’UFC 302. Quoi qu’il en soit, l’histoire est bien différente, puisque BSD va devoir démontrer qu’il mérite un tel combat. Et ce sera sans Daniel Woirin.

MMA - UFC : « C’est peut-être le dernier », la grosse annonce de Dustin Poirier https://t.co/ThlBCYiJDa pic.twitter.com/Fum0hyYxQt — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

« Faites-moi confiance »

En effet, les deux hommes ont officialisé leur séparation. Faisant face à de nombreuses spéculations diverses, le God of War a souhaité éteindre l’incendie sur son compte X, expliquant la décision : « Les séparations font aussi partie du sport, et les seuls qui en connaissent les vraies raisons sont les deux protagonistes. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Faites-moi confiance, on se revoit bientôt à Paris . » Ainsi, avec les arguments géographiques, prononcés la veille sur Antenne Réunion, Saint-Denis a coupé l’herbe sous le pied de ses détracteurs. Mais c’était sans compter sur Daniel Woirin en personne, qui a remis de l’huile sur le feu.

Woirin l’a en travers de la gorge