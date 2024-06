WWE : Le dérapage en plein show qui le pousse au licenciement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré aujourd’hui comme l’un des catcheurs les plus populaires de l’histoire, Daniel Bryan a connu des débuts très compliqués à la WWE, avec un licenciement dans la foulée de ses grands débuts dans le roster principal de la compagnie. Que s’est-il passé en ce 7 juin 2010 ? Retour sur un épisode marquant de sa carrière.

La WWE fête un anniversaire particulier en ce 7 juin. L’épisode de Raw en ce jour de 2010 avait marqué les esprits avec l’invasion de la Nexus et son attaque contre John Cena. Un groupe alors inconnu du public composé des espoirs de la compagnie ayant participé à la première saison de l’émission NXT et qui allaient occuper une place importante dans les programmes de la WWE durant plusieurs mois en affrontant les plus grandes stars du moment. Une aventure à laquelle n’a finalement pas pris part Daniel Bryan, jeune recrue de la compagnie, malgré sa présence dans les rangs de la Nexus lors de cette première spectaculaire.

🔙 Il y a 14 ans, le 7 juin 2010, #WWERaw se concluait par l’un des moments les plus marquants de l’histoire du show avec l’invasion de la Nexus, groupe comprenant les rookies de la saison 1 de #WWENXT, et l’attaque sur John Cena 🟡⚫️pic.twitter.com/O4cB3t2xdK — Bernard Colas (@BernardCls) June 7, 2024

Quand Daniel Bryan se fait virer

Et pour cause, le catcheur prit la porte quelques jours après cet épisode pourtant prévu par la WWE, le catch étant un spectacle sportif scénarisé s’il faut le rappeler. Que sait-il alors passé ? Dans ses mémoires, YES ! My Improbable Journey To The Main Event Of WrestleMania , Bryan Danielson de son vrai nom révèle que Vince McMahon et Michael Hayes, alors en charge du contenu à la WWE, avaient demandé aux jeunes loups de se lâcher en donnant l’impression que l’angle est réel afin d’établir le groupe comme une menace légitime. C’est alors que dans le feu de l’action, Bryan se mit à étrangler l’annonceur de la compagnie Justin Roberts avec sa propre cravate puis à cracher sur John Cena. Deux actions jugées outrancières qui poussèrent la WWE à sévir alors que ses programmes sont classés tout public à la télévision nationale.

🔙 Pour ceux qui l’ont oublié, c’est cette séquence qui a provoqué le licenciement de Daniel Bryan, la faute à cet étranglement sur Justin Roberts qui a froissé des sponsors, obligeant la #WWE à réagirIl avait fait son retour à SummerSlam 2010pic.twitter.com/tJgXzHQlYA https://t.co/hnglFsO6xF — Bernard Colas (@BernardCls) June 7, 2024

« Peut-être que l'étranglement était trop violent ou que le crachat était trop humiliant »

« La WWE prend très au sérieux le respect de ses directives PG (tour public), et apparemment mes actions lors de l'attaque sur John Cena, à savoir étouffer l'annonceur Justin Roberts avec sa cravate et cracher au visage de Cena, ont franchi les limites de ce qui est considéré comme “PG” , avait-il commenté après son renvoi. Peut-être que l'étranglement était trop violent ou que le crachat était trop humiliant. Je me suis excusé pour les deux immédiatement après l'incident, mais je serais hypocrite si je m'excusais d'avoir mis tout ce que j'avais dans l'attaque. Je préférerais de loin être allé trop loin plutôt que d'être resté en deçà de la réalité. » John Cena semblait quant à lui défendre la position de la WWE à cette époque : « Il nous a été difficile d'obtenir ce logo [TV-PG] au début. Si nous violons cet accord, nous aurons des problèmes avec nos fournisseurs de télévision, avec nos sponsors, et ce n'est pas une bonne affaire . »

Viré… et de retour deux mois plus tard

Préférant anticiper les conséquences de ces images auprès des annonceurs et des sponsors, la WWE passa ainsi directement à l’action en limogeant Daniel Bryan. Une rupture de courte durée puisque l’ancienne star du catch indépendant est rappelée deux mois plus tard pour participer à SummerSlam 2010 et y affronter… la Nexus. Daniel Bryan s’est ensuite imposé comme l'un des catcheurs les plus populaires de l’histoire de la compagnie, avec en point d’orge sa victoire dans le main event de WrestleMania XXX en 2014 pour les deux ceintures mondiales contre Randy Orton et Batista. L’étranglement et le crachat ne sont plus qu’un lointain souvenir pour lui.