Mbappé, Vinicius Jr... L’annonce qui va les ravir au Real Madrid !

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est parfois critiqué pour son manque d’implication dans les tâches défensives. Vinicius Jr fait également les frais de quelques remontrances à ce sujet. Mais dans le vestiaire madrilène, on estime que des joueurs de leur calibre n’ont pas vraiment besoin de défendre.

Auteur de débuts mitigés sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé a parfois été critiqué pour son manque d’intensité et d’implication dans les tâches défensives. Vinicius Jr, pas vraiment habitué à défendre non plus, a aussi eu quelques remontrances à ce sujet. Leur inactivité en défense déséquilibrerait le jeu de Carlo Ancelotti. Ce serait d'ailleurs en partie pour cela que le Real Madrid aurait plus de difficulté dans le jeu cette saison comparé à celle passée. Mais Federico Valverde estime que les deux stars n’ont pas vraiment besoin de s’atteler à la tâche dans la récupération du ballon.

«Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de vraiment défendre»

« Mon avis, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de vraiment défendre. C'est bien qu'ils nous aident, de temps en temps, mais c'est comme les défenseurs : personne n'attend d'eux qu'ils attaquent durant quatre-vingt-dix minutes, non ? C'est une affaire de compréhension du jeu » a d’abord expliqué le milieu de terrain du Real Madrid dans un entretien accordé à France Football.

«Je veux qu'ils marquent deux ou trois buts»

« Personnellement, ça ne me dérange pas de courir pour nos attaquants, pour qu'ils profitent. Je veux qu'ils marquent deux ou trois buts. J'essaie aussi de protéger nos défenseurs, pour qu'ils aient un match tranquille. Voilà, nous les milieux, on essaie juste de faire en sorte que tout le monde passe un bon moment » a ensuite ajouté Federico Valverde. Reste à voir si Carlo Ancelotti partagera l’opinion de son joueur. Kylian Mbappé et Vinicius Jr, eux, vont en tout cas être ravis de cette annonce de l’international uruguayen.