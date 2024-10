Mercato : Le Real Madrid active une piste surprenante

Alexis Brunet

Le Real Madrid pourrait être l’un des acteurs du mercato hivernal. Avec la très sérieuse blessure de Dani Carvajal, le recrutement d’un défenseur pourrait être la priorité du club espagnol. Les dirigeants madrilènes auraient d’ailleurs déjà pensé à certains joueurs et l’une des pistes mène au joueur du FC Valence, Yarek Gasiorowski.

L’été dernier, le Real Madrid n’a pas fait de folie lors du mercato. Le club de la capitale a toutefois mis la main sur Kylian Mbappé gratuitement, ainsi que sur Endrick contre environ 35M€. Les dirigeants madrilènes n’ont donc pas voulu recruter un nouveau défenseur, mais cela pourrait changer rapidement.

Le Real Madrid apprécie Vitor Reis

Avec la grave blessure de Dani Carvajal, la défense du Real Madrid se retrouve une nouvelle fois appauvrie. Les dirigeants madrilènes réfléchissent donc à la possibilité d’offrir un nouveau joueur dans ce secteur à Carlo Ancelotti dès cet hiver et, d’après les informations du quotidien sportif AS, certains profils intéressent les Merengue. On retrouve notamment le joueur de Palmeiras, Vitor Reis, mais qui est également pisté par le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal et Liverpool.

La piste surprise Gasiorowski

La piste menant à Vitor Reis pourrait donc ne pas aboutir du fait de la grande concurrence et le club espagnol a donc pensé à d’autres pistes. Toujours selon AS, les dirigeants madrilènes auraient également coché le nom de Yarek Gasiorowski. Ce dernier n’a que 19 ans et il évolue du côté du FC Valence. Il a d’ailleurs récemment gagné le Championnat d’Europe 2024 des moins de 19 ans.