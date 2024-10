«Il est devenu dépressif», la folle réponse du PSG à Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de la trêve internationale pour passer quelques jours en Suède, Kylian Mbappé se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. En effet, le joueur du Real Madrid est accusé de viol. Face aux informations qui sortaient dans la presse suédoise, Mbappé avait crié à la fake news, sous-entendant que le PSG pourrait être derrière cela. De quoi faire halluciner le club de la capitale.

Quand la presse suédoise a rapporté l'information d'un viol dans l'hôtel de Kylian Mbappé en Suède, le joueur du Real Madrid n'a pas hésité à sortir du silence. Ainsi, sur X, le Français avait posté : « FAKE NEWS ! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ». Le PSG serait-il derrière tout cela ? C'est ce que penserait Mbappé qui s'interrogeait sur le timing de cette affaire alors que son conflit avec le club de la capitale pour ses 55M€ est toujours en cours.

« Au PSG, ils se disent que Mbappé est devenu dépressif »

Face à ces accusations de Kylian Mbappé, le PSG n'a pas manqué d'être surpris. Au micro d'Europe 1, Cyril Hanouna en a d'ailleurs dit plus sur la réaction du club de la capitale, faisant alors savoir : « Sachez le, ce qui se dit au PSG, ils se disent que Mbappé est devenu dépressif, il ne pense qu'à ça, il ferait mieux de se concentrer sur son football, tout ce qui arrive à Mbappé c'est de la faute du PSG. C'est dingue parce que les relations entre le PSG et Kylian Mbappé sont devenues catastrophiques, ils se détestent ».

« Un concours de circonstances »

Avocate de Kylian Mbappé, Me Marie-Alix Canu-Bernard est revenue sur ce « FAKE NEWS » utilisé par le joueur du Real Madrid. Sur le plateau de BFM TV, elle a alors expliqué : « Fake News? Ce sont des termes qu'il a employés et qui lui appartiennent. Je dis juste qu'il y a un concours de circonstances et je comprends qu'il se soit interrogé. Mardi, il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. C'est factuel, je n'en tire pas de conclusion ».