Scandale Mbappé : Un joueur du PSG à l’origine de l’affaire ?

Thomas Bourseau

Disposant de quelques jours de repos alloués par le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est déplacé à Stockholm en suivant le projet que Nordi Mukiele lui aurait proposé. Les deux anciens coéquipiers au PSG sont proches et auraient effectué leur séjour suédois ensemble… qui semble avoir dérapé en atteste la plainte pour viol et harcèlement sexuel qui vise Mbappé.

Kylian Mbappé semble avoir reçu une offre qu’il n’a pas pu refuser… de la part de Nordi Mukiele. Pendant deux ans, les deux natifs de la région parisienne se sont côtoyés au Paris Saint-Germain et ont bâti une relation étroite au fil du temps comme Le Parisien l’annonce dans son édition de ce jeudi. Mais ce n’est pas tout. Alors que Kylian Mbappé a été photographié en Suède jeudi dernier au moment du match opposant l’équipe de France à Israël en Hongrie (4-1) après un dîner Chez Jolie et avant de se rendre dans la boîte de nuit Le V, Nordi Mukiele était également sur la photo et serait l’instigateur de la virée suédoise.

Accusation de viol : Mbappé a fait une annonce au Real Madrid ! https://t.co/SkB3NzNFzZ pic.twitter.com/O3QpeB1RYL — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Nordi Mukiele a invité Kylian Mbappé et ses proches à Stockholm

Le Parisien confie ce jeudi que Nordi Mukiele aurait déjà effectué plusieurs voyages en Suède en ayant profité des services d’un concierge de luxe, un dénommé Marco Djelevic d’après L’Équipe. Pour en revenir aux informations du quotidien de la capitale, cet homme est un mannequin reconverti dans le milieu de la nuit et plus précisément dans l’organisation de soirées, de vacances et de prestations sur mesure et à la demande d’une clientèle d’élite.

Mukiele aurait démarché Marco Djelevic pour peaufiner les virées nocturnes qui auraient mal tourné

Le Parisien assure en outre que Nordi Mukiele aurait démarché une fois de plus Marco Djelevic pour les soirées arrosées et exclusives qu’ont passé Kylian Mbappé, le latéral droit du PSG prêté au Bayer Leverkusen ainsi que deux proches de l’attaquant du Real Madrid. Djelevic aurait concocté le séjour des joueurs au Bank Hotel, mais aussi une privatisation des locaux avec à la clé la compagnie de femmes invitées grâce à leurs critères esthétiques. Et à partir de là était planté le décor des deux soirées passées par Kylian Mbappé à Stockholm jusqu’au dépôt de plainte d’une femme qui affirme avoir eu des rapports sexuels non consentis avec le capitaine de l’équipe de France.