Le PSG s’est craqué pour un «extraterrestre»

Ancien coéquipier de Neymar qui avait été recruté pour une grosse fortune lors du mercato estival 2017 (222M€), Yacine Adli ne tarit pas d'éloges au sujet de l'attaquant brésilien. Et le milieu de terrain de la Fiorentina affirme même que Neymar est au-dessus d'un certain Ronaldinho, une autre ancienne star du PSG.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Yacine Adli (24 ans) a côtoyé le groupe professionnel de très près entre 2017 et janvier 2019, date de son transfert aux Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain franco-algérien, actuellement prêté par le Milan AC à la Fiorentina, a donc assisté au recrutement historique de Neymar au PSG (transfert le plus cher de toute l'histoire du mercato pour 222M€) ainsi qu'à ses premiers pas en interne dans le groupe parisien. Et il semble avoir conservé un incroyable souvenir de l'attaquant brésilien...

Mercato - PSG : Feu vert pour le transfert d’une «superstar» ? https://t.co/fd49JLkMkW pic.twitter.com/55m5DpAkbN — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

« Neymar, un extraterrestre »

Dans une interview accordée au Youtubeur Zack Nani, Yacine Adli se confie sans détour sur l'ancien numéro 10 du PSG et ne cache pas son admiration : « Quand Neymar arrive à Paris, c’est un extraterrestre. Tout ce qu’il fait, c’est extraordinaire. Passes, dribbles… il sait tout faire. Possession, jeu réduit… il ne perd pas la balle. Il marque des 7-8 buts sur des jeux réduits. Il prend la balle, et pam-pam, pam-pam! C’était une machine. Je n’ai jamais vu un joueur comme ça », indique le titi parisien.

« Pas de débat avec Ronaldinho »

Et Yacine Adli se prête également au jeu des comparaisons, estimant que Neymar était largement supérieur à Ronaldinho, autre attaquant brésilien à avoir brillé au PSG entre 2001 et 2003 : « Parfois, il y a des débats entre Neymar et Ronaldinho. Neymar, c’est largement supérieur à Ronaldinho. Je le dis en toute sincérité. Neymar, c’est trop, trop, trop fort. Pour moi il est juste un peu en-dessous de Messi et Ronaldo », assure l'ancien milieu de terrain du PSG. Neymar appréciera.