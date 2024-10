PSG : Lionel Messi passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Lionel Messi et le PSG, ça n'a pas collé. Régulièrement, le champion du monde 2022 évoque, dans la presse, son mal-être durant son passage dans la capitale française. Mais ce jeudi soir, l'international argentin a évoqué les nombreux titres remportés au cours de sa carrière et a fait référence au PSG.

Lionel Messi et le PSG, l’histoire rendez-vous manqué. Attendu comme celui qui allait permettre au club parisien de mettre fin à la malédiction en Ligue des champions, l’international argentin a failli à sa mission. Et c’est sous les sifflets de son propre public qu’il a tiré un trait sur son aventure parisien. En réalité, Messi n’a jamais réussi à s’acclimater à l’environnement français. Pour autant, le champion du monde 2022 n’oublie pas les nombreux trophées, au total trois, soulevés dans la capitale.

Messi évoque ses succès parisiens

« Quand nous avons commencé avec le Barça, j'ai eu la chance de remporter de nombreux titres dans le club de ma vie, qui est Barcelone. Gagner des titres aussi au Paris (Saint-Germain), venir ici et gagner des titres. La vérité est que je ne peux pas demander plus mais nous sommes sur le point de pouvoir en obtenir un autre et l'objectif est d'essayer comme toujours » a déclaré le joueur de l’Inter Miami.

Le Mondial 2022, le paroxysme de sa carrière

Mais Messi ne peut occulter les récompenses obtenues en sélection, notamment lors du Mondial 2022. « Dieu merci, j'ai pu réaliser tous mes rêves. Je peux réaliser bien plus que ce dont j'avais rêvé quand j'étais enfant. J'ai pu réaliser le plus grand rêve de tout joueur, qui est de gagner une Coupe du Monde, ce que je je pense que c'est le trophée que nous voulons tous » a déclaré le joueur à Marca.