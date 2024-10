PSG : Barcola annonce une bonne nouvelle à Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et de sept pour Bradley Barcola ! Intenable en ce début de saison, l'ailier du PSG a encore trouvé le chemin des filets face au Racing Club de Strasbourg ce samedi soir (4-2), seulement quelques jours après la trêve internationale. L'ancien joueur de l'OL, meilleur buteur du championnat, est revenu sur sa performance individuelle.

Avant un match de Ligue des champions face au PSV Eindhoven, le PSG a fait le plein de confiance en venant à bout du Racing Club de Strasbourg. Tout juste revenu du rassemblement de l’équipe de France, Bradley Barcola s’est mis en évidence, délivrant une passe décisive pour Senny Mayulu et inscrivant son septième but de la saison, ce qui lui permet de prendre, seul, la tête du classement des buteurs.

Barcola avait le sourire

Invité à réagir sur sa performance individuelle, Barcola a confirmé que tous les signaux étaient au vert. « Je me sentais bien, j’étais en forme, donc je ne pouvais faire qu’un bon match. Je suis content de ce qu’on fait aujourd’hui. Oui, on a la chance d’avoir de magnifiques installations pour faire beaucoup de récupération. Donc oui, j’arrive à enchaîner. Je ne me sens pas plus fatigué que cela. Maintenant c’est récup’ et focus sur le prochain match » a déclaré l’ailier.

« J’ai beaucoup travaillé devant le but »

Barcola a profité des conseils de Luis Enrique pour faire la différence en seconde période. « Oui, il me demande de prendre l’espace, de tenter des dribbles, de tirer et de faire des passes. Aujourd’hui, ça m’a plutôt réussi même si je pense que j’aurais pu faire mieux encore. Mais je suis content. » a confié le joueur du PSG. Efficace devant les cages, l’ancien de l’OL espère faire gonfler sa feuille de statistiques face au PSV Eindhoven mardi soir. « J’ai beaucoup travaillé devant le but. Je suis attaquant, il faut marquer, c’est mon rôle. On est bien. Je veux gagner des matchs, c’est tout. Mon prochain objectif c’est déjà le prochain match (face au PSV Eindhoven). On se prépare bien et on est prêt » a-t-il lâché.