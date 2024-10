PSG : Après Mbappé, le coup de maître de Luis Enrique prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un seul Désiré Doué, aussi talentueux qu'il est, ne peut remplacer un Kylian Mbappé à plus de 40 buts sous le maillot du PSG la saison dernière. Pour faire oublier l'international français, Luis Enrique espérait un sursaut collectif. Et la rencontre face au Racing Club de Strasbourg ce samedi a confirmé que le danger pouvait venir de partout dans cette équipe.

A une époque si lointaine, le PSG aurait sorti le chéquier pour remplacer, à coup de grosse somme, Kylian Mbappé. Mais le projet a évalué et tend vers une volonté d’accompagner de jeunes joueurs vers le très haut niveau. Illustration avec la succession de l’international français. Seul Désiré Doué a été recruté sur l’aile. Pas de Victor Osimhen ou encore de Khvicha Kvaratskhelia, deux profils évoqués tout au long de l’été.

Un pour tous, tous pour un

Pour faire oublier Mbappé, Luis Enrique souhaitait aussi la jouer collectif. « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera pas la porte. Si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux qu’il y en ait quatre qui marquent 12 buts, car cela fera 48 buts et c’est mieux que 40 » avait-il déclaré en septembre dernier. Cette sortie avait inquiété certains supporters, mais force est de constater que le coach du PSG a, peut-être, raison. En ce début de saison, le coach espagnol peut compter sur plusieurs cartouches, et la rencontre face au Racing Club de Strasbourg ce samedi soir (4-2) a illustré les nombreuses forces du club parisien. Quatre buts et quatre buteurs différents pour le PSG (Senny Mayulu, Marco Asensio, Bradley Barcola, Kang-In Lee), qui montre que le danger est protéiforme dans son groupe.

La prédiction de Luis Enrique se confirme

« Quand tu vois Barcola, Senny (Mayulu), Ousmane (Dembélé), Gonçalo (Ramos), Kolo (Muani), Vitinha... Senny Mayulu a marqué son premier but ce soir et je suis très content parce que c'est l'idée : essayer d'être meilleur en tant qu'équipe et pour ça, on a besoin de tous les joueurs » a confirmé Luis Enrique en conférence de presse et dans des propos rapportés par Culture PSG. Reste à savoir si ces joueurs réussiront à faire oublier Mbappé à des hauteurs plus élevées, comme en Ligue des champions.