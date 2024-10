Mbappé forcé par le PSG, «il y a une histoire d’avortement»

Axel Cornic

Les révélations des derniers jours ont mis la lumière sur une histoire d’ordre privé opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources cette affaire aurait servi au club parisien pour faire pression sur son joueur et le forcer à prolonger son contrat en 2022, alors que tout le monde l’envoyait au Real Madrid.

La boîte de Pandore a été ouverte. Depuis que la presse suédoise a lié Kylian Mbappé à une enquête pour viol et agression sexuelle, on en apprend un peu plus chaque jour concernant la guerre qui l’oppose à son ancien club du PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation est critique avec des sujets plus qu’épineux.

Kolo Muani - PSG : Luis Enrique a menti en direct ? https://t.co/GtBIetwmnx pic.twitter.com/1VhtISgk7W — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« Il y a une histoire avec une fille »

Plusieurs sources ont en effet ouvertement parlé d’un chantage exercé sur Mbappé et son entourage, suite à une histoire d’ordre privé remontant à 2021. « Pour faire simple, il y a une histoire avec une fille et la fille va avorter à l’hôpital américain de Neuilly » a expliqué Romain Molina, sur la chaîne YouTube Colinterview. « A ce moment-là il va demander l’aide d’un mec qui s’appelle Bob Bessedik. Ce qui s’est passé après, ce que juste après cette affaire-là, il a demandé à la mère de Kylian Mbappé un prêt de 100.000€ ».

« La première fois que j’en entends parler, c’est avant qu’il prolonge son contrat avec le PSG »

Grâce à ce dossier compromettant, le PSG aurait vraisemblablement forcé la main de Kylian Mbappé lors de sa prolongation en 2022, qui avait surpris beaucoup de monde puisqu’il semblait être à deux doigts de rejoindre le Real Madrid. « La première fois que j’entends parler de cette histoire, c’est avant qu’il prolonge son contrat avec le PSG » a confié Molina. « Un mec me dit : “Romain laisse tomber il prolonge, il y a une histoire d’avortement”. Ça pose beaucoup de questions cette affaire ».