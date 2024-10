Harcelé, un joueur du PSG sauvé par Luis Enrique

Thomas Bourseau

Luis Enrique a toujours été dans le camp de Bradley Barcola contre vents et marées orchestrées notamment par Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a souvent critiqué le tendre Barcola en le comparant à l’agneau qu’est le personnage fictif Bambi de Disney. Pour PSG TV et en ce début de saison tonitruant du Français en terme de statistiques, Barcola a rendu hommage à l’entraîneur du PSG.

Bradley Barcola (23 ans) comble pour le moment le vide statistique laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’intersaison. En sept rencontres de Ligue 1, la recrue estivale de l’été 2023 a déjà inscrit six buts depuis le début de la saison. « Bambi » a bien grandi depuis la déclaration choc de Daniel Riolo en novembre 2023 après son match compliqué face à Newcastle en Ligue des champions (1-1).

«Il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d’hier»

« Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument. Pour moi, ce n’est pas possible. Il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va car le club dit 'il y a du blé à se faire dessus' et il va au PSG. À partir du moment où il va au PSG, il prend tout. Il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d’hier ». Voici le message clair que Daniel Riolo diffusait sur les ondes de RMC pendant l’After Foot l’année dernière. Depuis, l’éditorialiste de RMC a régulièrement poursuivi son parallèle entre Bradley Barcola et Bambi et notamment après la défaite du PSG face à Arsenal en Ligue des champions le 1er octobre (2-0).

«Même dans les moments les plus délicats, il a toujours été à mes côtés à me pousser»

Bradley Barcola n’a rien lâché et a fini par devenir international en étant l’une des faibles satisfactions d’un Euro poussif pour l’équipe de France malgré la demi-finale. Attaquant star du PSG en ce début de saison, Barcola sait pertinemment à qui il doit sa forme du moment : Luis Enrique. « Un conseil en particulier de Luis Enrique qui m’a été utile ? J’ai une très bonne relation avec lui. Cette relation de confiance qu’il m’a toujours donné, même dans les moments les plus délicats, il a toujours été à mes côtés à me pousser. Une phrase… Une phrase qu’il m’a dite ? De marquer aussi. C’est bien de faire des passes, des dribbles, mais on est attaquant et le plus important c’est de marquer. J’ai pris conscience de ça ». a confié Bradley Barcola à PSG TV.