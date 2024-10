Mbappé, avortement… Il lâche une bombe sur deux autres joueurs du PSG !

Jean de Teyssière

Le PSG a un fonctionnement interne qui est de plus en plus décrié. Les méthodes de Nasser al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, ont notamment été dénoncées par le journaliste Romain Molina qui explique en plus que certains membres du Collectif Ultras Paris, le principal groupe de supporters parisiens, serait informés de ces méthodes, qui touchent aussi deux autres joueurs.

Au PSG, les joueurs disposent d’un super intendant, chargé de s’occuper des logements, de la sécurité ou d’autres soucis personnels. Kylian Mbappé aurait eu affaire à lui lorsqu’il était au club en 2021, afin de conduire une jeune femme à l’hôpital de Neuilly pour qu’elle puisse avorter à l'abris des regards. Une histoire révélée notamment par le journaliste Romain Molina et qui est ressortie depuis l'affaire suédoise dans laquelle est cité Mbappé.

«Le CUP m’a avoué être au courant de l’affaire de l’avortement»

L'histoire a également été détaillée par le journaliste Daniel Riolo, affirmant que le PSG s'en serait servi pour pousser sa star à prolonger : « Mbappé a eu une relation d’ordre privé avec une femme qui est tombée enceinte, c’était un enfant non désiré donc avortement à l’hôpital américain. Il n’y a pas eu de plainte de la fille. On aurait pu en rester là sauf que dans la foulée, le PSG lui a mis la pression : “si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire et ça va salir ton image.” Pour le faire chanter », a-t-il expliqué sur RMC. Selon Romain Molina, Kylian Mbappé ne serait pas seul : « C’est absolument surréaliste mais j’ai eu des discussions avec certains membres du CUP qui m’ont avoué être au courant de l’affaire de l’avortement lié à Mbappé et me dire, texto, que les mecs de Nasser al-Khelaïfi tiennent les joueurs par la menace. Ils m’ont cité deux joueurs. »

«On a des mecs au courant des méthodes qui ne disent rien»

« Je leur ai demandé pourquoi ils disaient rien, ils m’ont répondu ‘oh tu sais, c’est compliqué.’ On a des mecs parmi les leaders des ultras qui sont parfaitement au courant des méthodes et qui ne disent rien », déplore ensuite le journaliste. Le PSG est en tout cas au centre du débat depuis les déboires de Kylian Mbappé, malgré son départ pour le Real Madrid cet été.