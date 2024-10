Mercato : Le PSG veut boucler une grande signature !

Jean de Teyssière

Dans l’effectif actuel du PSG, de nombreux joueurs sont encore jeunes et sont susceptibles de faire l'objet de convoitises sur le mercato. Le PSG a donc tout intérêt à protéger ses intérêts en prolongeant ses pépites et cela pourrait bientôt être le cas de Nuno Mendes, le latéral gauche portugais.

Âgé de 22 ans, Nuno Mendes est arrivé au PSG en 2021 sous la forme d’un prêt, dont l’option d’achat de 40M€ a été levée l’été suivant. Il faut dire que l’arrière gauche portugais fait partie des grands espoirs à son poste…

Du monde s’intéresse à Nuno Mendes

D’après les informations de RMC Sport, le PSG sait que le temps va commencer à presser avec Nuno Mendes. Le latéral gauche parisien est sous contrat jusqu’en juin 2026 et de nombreux clubs seraient intéressés par sa venue…

Le PSG veut prolonger Nuno Mendes

Nuno Mendes étant une valeur sûre à son poste, le PSG aimerait rapidement acter sa prolongation. Luis Enrique est d’ailleurs fan du joueur, comme il l’a expliqué en conférence de presse : « C'est un latéral avec des capacités physiques et techniques exceptionnelles, il est encore très jeune, nous essayons d'avoir une position d'attaque et en défense qui puisse nous donner plus de choses à l’équipe. » D’ici la fin de la saison, le club de la capitale souhaiterait avoir bouclé la fin de ce dossier.