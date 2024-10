Catastrophe à l’OM, De Zerbi acte un départ ?

Axel Cornic

L'Olympique de Marseille est confronté à une situation délicate après la grave blessure au genou de Valentin Carboni, prêté par l'Inter lors du dernier mercato. Présent lors de la conférence de presse organisée ce vendredi, Roberto De Zerbi a exprimé ses inquiétudes quant à l'avenir du jeune international argentin de 19 ans.

Suite à un premier prêt très prometteur en Serie A avec Monza, Valentin Carboni a décidé de poursuivre son évolution à l’OM, sous la houlette de Roberto De Zerbi, mais rien n’est allé comme prévu, puisque le milieu offensif a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou alors qu’il était avec la sélection argentine, ce qui est quasiment synonyme de fin de saison.

« Je ne sais pas s'il sera en mesure de revenir d'ici à la fin de la saison »

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Roberto De Zerbi n'a pas caché sa tristesse face à la situation de Valentin Carboni. « Je ne sais pas s'il sera en mesure de revenir d'ici à la fin de la saison » a confié le coach de l'OM. « J'en suis désolé, c'est quelque chose qui me fait de la peine puisqu'il a l'âge de mon fils en plus. C'est vraiment un jeune joueur, c'est un joueur qui est très fort malgré son jeune âge. Voilà, il n'a pas eu le temps de le démontrer malheureusement ici puisqu'il est arrivé blessé de la Copa America qu'il avait remporté avec l'Argentine ».

« Je lui souhaite de revenir sur les terrains, que ce soit avec nous ou dans un autre club »

Cette blessure pose surtout un problème à l’OM, qui a chercherait à négocier avec l’Inter pour casser le prêt de Carboni, qui aurait pu couter un total de 36M€. « J'espère qu'il pourra revenir plus fort après sa blessure. C'est vraiment un bon joueur. C'est quelqu'un qui aime le foot, c'est un professionnel. J'espère qu'il réussira à vite se remettre puisqu'il a été opéré aujourd'hui » a déclaré Roberto De Zerbi, avant de clairement envisager un possible départ de l’Argentin. « Tout ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir revenir le plus tôt possible sur les terrains, que ce soit avec nous ou dans un autre club, et qu'il réussisse à se remettre rapidement ».