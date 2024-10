Mercato - OM : Un clash éclate, Longoria répond

Arnaud De Kanel

Après plusieurs années passées sous le maillot de l'OM, Pape Gueye a choisi de tourner la page. Cet été, le milieu de terrain sénégalais a pris la direction de Villarreal, libre de tout contrat. Mais son départ n’a pas été sans éclats : Gueye n’a pas manqué de critiquer la gestion de certains dossiers par la direction marseillaise, pointant du doigt des méthodes peu scrupuleuses pour écarter les joueurs jugés indésirables. Face à ces accusations, le président de l’OM, Pablo Longoria, n’a pas tardé à réagir.

L’intersaison a été particulièrement animée du côté de l'OM, avec une vague de départs marquants. Si le club a procédé à plusieurs ventes stratégiques, il a aussi dû faire face à des fins de contrat. Parmi les joueurs ayant choisi de voguer vers de nouveaux horizons, Pape Gueye s’est distingué. Le milieu de terrain a pris la direction de l’Espagne, où il s’est engagé avec Villarreal. Mais au moment de son départ, le milieu de terrain sénégalais n'avait pas épargné Pablo Longoria.

«Il faut savoir s'arrêter, respecter les gens et trouver d'autres stratégies»

« Les dirigeants du club qui font sortir de fausses infos dans la presse en salissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir... En plus, à force, je pense que les gens ne sont pas dupes, la plupart savent que tout est faux. Surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club... Quel respect en retour ? Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, respecter les gens et trouver d'autres stratégies », avait déclaré Pape Gueye sur ses réseaux sociaux. Dans un entretien accordé à L'Equipe la semaine dernière, Pablo Longoria lui a répondu.

«J'ai mal pris cette publication»

« C'est un réflexe de protection que j'ai souvent vu à l'intérieur du groupe, la saison dernière. J'ai beaucoup de respect pour Marcelino, (Gennaro) Gattuso ou encore (Jean-Louis) Gasset. Et ils l'ont tous constaté : dans ce vestiaire, il s'était construit une sorte de barrière avec l'extérieur, que ce soit le coach, les dirigeants. Il y avait une atmosphère que je n'aimais pas. J'ai mal pris cette publication, bien sûr. Quand j'ai fini mon aventure avec Valence (en 2019), j'ai respecté le club qui m'a donné une opportunité », a déclaré le président de l'OM.