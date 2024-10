PSG/Real Madrid : Mbappé regrette d’avoir signé, la folle révélation

Axel Cornic

Les récentes indiscrétions de la presse suédoise ont lancé une véritable enquête de fond au sujet de Kylian Mbappé et son passé récent. C’est notamment le cas avec ses dernières saisons au Paris-Saint-Germain, où l’attaquant qui évolue désormais au Real Madrid aurait vécu des pressions de la part de la direction.

Cet été, Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid. Un moment qu’il semblait attendre depuis le début de sa carrière et en 2022 il avait d’ailleurs été très proche de s’envoler déjà vers l’Espagne. A l’époque il avait finalement pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG, ce qui avec du recul ne semblait peut-être pas la meilleure des idées.

Mbappé aurait pu aller au Real Madrid dès 2022

Car à partir de ce moment-là, tout semble avoir changé pour Mbappé. Plusieurs sources ont en effet évoqué des tensions terribles entre lui et la direction du PSG, surtout avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Le joueur aurait notamment fait l’objet de chantage et de pression, notamment à cause d’une affaire d’ordre privé qui remonte à 2021.

« Il a prolongé, mais il ne voulait pas ! »

Dans un récent entretien, Romain Molina a clairement expliqué que cette prolongation avec le PSG en 2022 n’était pas ce que souhaitait Kylian Mbappé. « Tout le monde sait qu’il n’était pas heureux à Paris. Il a prolongé, mais il ne voulait pas ! » a confié le journaliste, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Colinterview. « L’année dernière il y a eu des pressions ça a été super compliqué et moi je le comprends ».