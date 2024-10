PSG : Luis Enrique prépare un nouveau coup de poker ?

Pierrick Levallet

La trêve internationale est terminée, ce qui signifie que les clubs vont reprendre du service. Le PSG reçoit notamment le RC Strasbourg ce samedi soir au Parc des Princes. Luis Enrique devrait toutefois apporter quelques changements à son onze de départ, avec dans l’optique d’oublier le passage à vide d’avant la trêve.

Le PSG reprend du service ce samedi soir. Le club de la capitale reçoit le RC Strasbourg au Parc des Princes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Luis Enrique entend faire oublier le passage à vide traversé par les Rouge-et-Bleu avant la trêve internationale. De ce fait, le coach espagnol devrait apporter quelques changements à son onze.

PSG : Luis Enrique fait un gros sacrifice pour Barcola ? https://t.co/BT7be5AbZc pic.twitter.com/vQvgFYpU4Z — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Luis Enrique remanie ses plans au PSG

Comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique devrait présenter une équipe remaniée pour la réception du RC Strasbourg. Il devrait donc faire tourner, et laisser certains de ses titulaires comme Achraf Hakimi, Marquinhos ou encore Ousmane Dembélé souffler un coup. Le coach du PSG vise les 3 points, dans une période où les équipes sont habituées à en perdre. Fidèle à ses habitudes, Luis Enrique ne s’inquiéterait pas du coup de mou de son PSG avant la trêve. Au contraire, il préparerait un coup de poker avec ses remplaçants pour gagner ce samedi soir.

Le plein de confiance avant le PSV Eindhoven en Ligue des champions ?

Reste maintenant à voir si le pari de Luis Enrique sera payant. En l’absence d’Achraf Hakimi et Marquinhos, Gianluigi Donnarumma devrait récupérer le brassard de capitaine. Selon Le Parisien, Warren Zaïre-Emery devrait probablement remplacer le Marocain dans le couloir droit et être accompagné par Milan Skriniar, Lucas Beraldo et Nuno Mendes en défense. João Neves, Vitinha et Désiré Doué devraient être alignés au milieu de terrain. Et Bradley Barcola, Marco Asensio et Kang-In Lee devraient se charger de l’animation offensive. Le PSG va naturellement chercher à faire le plein de confiance avant de recevoir le PSV Eindhoven ce mardi soir en Ligue des champions.