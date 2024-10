Un joueur du PSG plombé par le pote de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a perdu un joueur majeur avec Kylian Mbappé. Luis Enrique a donc été contraint de revoir ses plans cette saison. L’entraîneur parisien mise désormais sur un certain équilibre en défense. Le technicien espagnol a donc attribué un nouveau rôle à Nuno Mendes pour pouvoir accorder plus de libertés à Achraf Hakimi.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a changé de grandes choses au PSG cette saison. Luis Enrique a été contraint de modifier ses plans, surtout afin de retrouver un certain équilibre en défense. Dans cette optique, l’entraîneur espagnol a attribué un nouveau rôle à Nuno Mendes. D’ordinaire très actif en attaque, le latéral gauche portugais évolue désormais plus bas sur le terrain et participe notamment à la relance du jeu.

Nuno Mendes sacrifié pour Achraf Hakimi ?

Comme le rapporte Le Parisien, cela viendrait d’une logique d’équilibre, que Luis Enrique souhaiterait retrouver dans son PSG. Mais Nuno Mendes a également changé de rôle à cause d’un certain Achraf Hakimi. Son statut dans le vestiaire a poussé l’entraîneur de 54 ans à miser sur une animation à droite. Le Marocain - très proche de Kylian Mbappé - aurait donc plus de libertés, au détriment de Nuno Mendes.

Le PSG travaille sur sa prolongation

Le latéral gauche de 22 ans, lui, a pour le moment bien intégré ce principe d’équilibre. L’international portugais appliquerait les consignes de Luis Enrique à la lettre. Mais Nuno Mendes ne pourrait pas s’empêcher de se sentir bridé, lui qui souhaiterait apporter plus dans les 30 derniers mètres. Le coach du PSG est prévenu. Un certain malaise semble s’installer du côté de Nuno Mendes, alors que le club de la capitale travaillerait sur sa prolongation. Il ne faudrait donc pas que le mal-être du Portugais devienne trop important, puisque les Rouge-et-Bleu ont besoin de l'adhésion du joueur pour boucler sa signature. À suivre...