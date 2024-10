Cyclisme - Tour de France : L’obstacle improbable sur la route de Pogacar vers le triplé Giro-Tour-Vuelta…

Alexandre Higounet

Pour la première fois, Tadej Pogacar a ouvertement exprimé son ambition de remporter les trois Grands Tours en une saison, ajoutant que l’objectif lui apparaissait réalisable, conscient de la marge dont il dispose aujourd’hui sur ses concurrents. Cependant, aux yeux du champion slovène, il existe un obstacle majeur à l’accomplissement de cette ambition…

Tadej Pogacar a une nouvelle fois clos sa saison sur un exploit à l’occasion du Tour de Lombardie, qu’il a dominé de la tête et des épaules avec plus de trois minutes trente d’avance sur le deuxième Remco Evenepoel pour y remporter son quatrième succès d’affilée, quinze jours seulement après avoir écrasé les championnats du monde. Aujourd’hui, Pogacar dispose d’une très grande marge sur ses principaux concurrents, et il l’a probablement réalisé à l’occasion de la saison qui vient de s’écouler, au cours de laquelle il a remporté quasiment toutes les courses auxquelles il a participé, à deux exceptions près, Milan San Remo (3ème) et le Grand-Prix de Québec (7ème), dont les profils n’étaient pas assez difficiles pour lui permettre de faire la différence.

« Gagner les trois Grands Tours en une année, c’est possible »

Actant l’état de sa domination, Pogacar a levé les dernières barrières à ses ambitions, et à l’occasion d’un entretien accordé au média slovène SIOL, relayé par cyclismactu.net, le leader de l’équipe UAE a évoqué - pour la première fois aussi directement - la perspective de remporter les trois Grands Tours la même année : « Gagner les trois Grands Tours en une année est possible. Remporter les trois courses de trois semaines de la saison est réalisable, mais je respecte mes coéquipiers. Je sais que l'équipe UAE a le potentiel pour remporter un Grand Tour même lorsque je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin d'être avide au sein de mon équipe et de me faire des ennemis là où je me sens chez moi. Je pourrai disputer les trois Grands Tours au cours de la même saison, mais quand je serai un peu plus âgé ».

Pour que les autres leaders de l’équipe se mettent à plat pour lui au Tour de France…

A la lecture des mots du champion slovène, on comprend qu’il n’existe plus réellement d’obstacle à ses yeux pour tenter d’accomplir cet exploit, si ce n’est la question de l’équilibre interne de son équipe. L’équipe UAE est en effet composée de nombreux leaders potentiels, tous capables de remporter un Grand Tour (Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso, etc), tous prêts à se mettre à son service dans sa quête du Tour de France. En contrepartie, Pogacar sait qu’il doit leur laisser la possibilité de s’exprimer sur au moins un Grand Tour, que ce soit la Vuelta ou le Giro. Et qu’il lui sera donc compliqué de tenter le triplé à court terme.