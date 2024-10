Cyclisme - Mercato : « Il a préféré aller chercher des bidons ou rouler pour Van Aert »

Alexandre Higounet

Au cours d’une interview accordée à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, le manager général de Cofidis, a détaillé la campagne de recrutement opérée par l’équipe nordiste en vue de 2025, comme il est revenu sur deux grands départs, dont celui d’Axel Zingle, qu’il aurait pourtant aimé prolonger. En vain…

A l’occasion d’un long entretien accordé à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe Cofidis, est revenu sur la saison 2024 en demi-teinte de son équipe, ainsi que sur la grosse campagne de recrutement opérée en vue de 2025, afin de mettre sur pied une équipe capable de se maintenir dans le World Tour.

A cette occasion, Vasseur est également revenu sur le départ de deux coureurs importants de l’équipe, Guillaume Martin et le prometteur Axel Zingle. Au sujet de ce dernier, le manager général de Cofidis n’a pas caché une relative incompréhension par rapport à son choix de ne pas prolonger au sein de la formation nordiste, où on lui proposait un rôle de leader, pour privilégier une signature chez Visma-Lease A Bike, où il sera prioritairement au service de grands leaders.

Vasseur a ainsi détaillé : « Comme Guillaume Martin, lui aussi avait envie de se lancer dans un autre projet. Chez Cofidis, il avait la garantie d'être leader. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas chez Visma. Mais voilà, c'est un choix de carrière. J'en ai fait personnellement aussi. Je me suis dirigé vers une équipe où il y avait un vrai leader comme Lance Armstrong, je devais travailler pour lui et faire une totale abstraction de mes ambitions personnelles, ça fait partie du cheminement. Maintenant, peut-être que dans un an ou deux, Axel dira qu'il a fait le bon choix, ou au contraire qu'il aurait dû rester leader plutôt que d'aller chercher les bidons ou de rouler pour Wout van Aert. (…) Axel Zingle, on a voulu discuter avec lui très tôt dans la saison, au mois de janvier, et c'est lui qui a retardé les discussions. Il avait d'ailleurs peut-être déjà signé dans sa nouvelle équipe, c'est possible. En tout cas, on a senti de notre côté un Axel Zingle en perte de vitesse en début d'année, il semblait perdu. On a même dû modifier son programme et l'enlever des Flandriennes. Car c'était lui qui était censé hisser haut les couleurs de Cofidis sur ces classiques, et il n'a pas répondu présent. On l'a ensuite quand même relancé sur des courses d'un niveau plus faible, sur les manches de Coupe de France. Et puis sur le Tour de France ».