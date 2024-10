Cyclisme - Mercato : Le boss de Cofidis justifie le départ de Guillaume Martin

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe Cofidis, a accordé un long entretien à cyclismactu.net, au cours duquel il évoque notamment les choix de recrutement opérés en vue de 2025. Et donc le départ du leader Guillaume Martin, ainsi que son remplacement par Emmanuel Buchmann, dressant un constat sans concession, mais difficilement contestable.

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, le manager général de la formation Cofidis, est revenu sur la saison 2024 de la formation nordiste ainsi que sur le recrutement très ambitieux opéré en vue de bâtir une équipe au niveau du Wolrd Tour en 2025. Et suivant cette optique, Vasseur reconnaît qu’il a dû se résoudre à laisser partir plusieurs coureurs historiques de l’équipe, et notamment le leader Guillaume Martin, parti se relancer à la Groupama-FDJ.

« On voit quand même que depuis 2020, Guillaume Martin a été en difficulté pour rivaliser »

Cédric Vasseur a justifié sans détours le départ du coureur tricolore, dressant un constat sans concession, mais incontestable, sur sa trajectoire, celle d’un coureur régulier, vaillant et travailleur, mais pour qui le niveau est devenu tel qu’accrocher le top 10 d’un Grand Tour devient de plus en plus difficile : « Je pense que continuer avec un coureur qui au fond de lui n'a plus réellement l'envie de travailler main dans la main avec la structure, ce n'est pas forcément une bonne chose. Guillaume a donné beaucoup de satisfactions à Cofidis, il a été époustouflant en 2020. Mais on voit quand même depuis que face à des coureurs qui sont ses adversaires comme grimpeur, il a été en difficulté pour rivaliser. Donc voilà, toutes ces choses-là ont fait que du côté de Guillaume et du notre, on s'est dit qu'on avait fait de belles choses ensemble, on se quitte en bons termes, et je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle formation ».

« Aucun coureur ne peut lutter avec Pogacar et Vingegaard »

Pour le remplacer, Cédric Vasseur a justifié le choix d’Emmanuel Buchmann, un coureur à relancer, mais dont le potentiel à très haut niveau est indéniable : « Nous, on va essayer de reconstruire du solide autour d'Emanuel Buchmann, qui le remplace directement et qui a envie de se relancer dans un nouveau défi. Il faut dire que son palmarès est bien plus fourni que celui de Guillaume, il a fait 4e du Tour en 2019, même si vous allez me dire que c'était il y a longtemps. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui aucun coureur ne peut rivaliser avec Pogacar et Vingegaard, ils sont sur une autre planète sur les Grands Tours. Donc on va se contenter d'aller chercher des victoires d'étapes. Et je pense que la nouvelle source de motivation que Martin recherche chez Groupama-FDJ, Buchmann vient aussi la chercher chez Cofidis ».