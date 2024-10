L'OM annonce le transfert d'un «patron»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté l'été dernier par Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg réalise un très bon début de saison à l'OM. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour les Marseillais puisque Medhi Benatia a annoncé que son option d'achat sera levée d'ici la fin de saison. Une annonce qui réjouit d'ailleurs Daniel Riolo qui estime que le milieu de terrain est le vrai patron de l'OM.

Cet été, l'OM a mis le feu sur le mercato, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont certains ont débarqué en provenance de grands clubs européens. C'est notamment le cas de Pierre-Emile Hojbjerg, prêté par Tottenham avec une option d'achat estimée à 13M€. L'international danois réalise d'ailleurs un début de saison très encourageant. Et cela tombe bien puisque Medhi Benatia a révélé que le milieu de terrain serait prochainement transféré définitivement à l'OM.

Hojbjerg va rester à l'OM

« Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer », révélait le conseiller sportif de l'OM ces derniers jours.

«Il est patron»

Et selon Daniel Riolo, c'est une excellente nouvelle puisque le Danois s'est imposé comme le patron à l'OM. « Le problème qui n’est pas un problème, mais qui doit ne plus jamais changer même si ça n’a été fait qu’une fois : Hojbjerg il est au milieu. Il est patron. C’est le meilleur joueur de l’OM cette saison. C’était Greenwood au tout début, sur la durée, c’est lui. Il très fort, très bon milieu de terrain, c’est lui le patron et c’est lui qui fait le tri dans tout. Il est impeccable, la mentalité, les pieds, la tête, les jambes, il a tout », s'enflamme le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.