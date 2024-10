Transfert à 22M€ au PSG, il vide son sac !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 22M€ pour arracher Kang-In Lee à Majorque. Alors qu'il vient de débuter sa deuxième saison à Paris, le milieu offensif de 23 ans a lâché toutes ses vérités sur son transfert vers la capitale française.

Très performant sous les couleurs de Majorque, Kang-In Lee a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisienne auraient offert environ 22M€ pour finaliser son transfert.

Mercato : Luis Enrique a déjà choisi son «numéro 6» de la saison prochaine https://t.co/KV36NTPFIU pic.twitter.com/Q5xcfELg7V — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

A l'été 2023, Kang-In Lee a signé au PSG

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Kang-In Lee a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le milieu offensif de 23 ans s'est livré sur sa signature à Paris.

«La pression est plus importante»

« Si mon transfert au PSG a changé ma vie ? (Il hésite longuement) C'est une question difficile. Je crois que ça n'a pas changé grand-chose, j'ai toujours aimé le foot. Je viens ici dans un club où je pense que la pression est plus importante, mais comme je l'ai déjà dit, j'essaie de m'améliorer pour être un meilleur footballeur, c'est comme ça que j'essaie d'avancer. (...) Quand on porte le maillot du PSG, tous les matchs sont importants. Cette année, tous les matchs de Ligue des Champions sont une finale pour nous. Il faut penser match après match. On va essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes demain (mardi) », a confié Kang-In Lee. Pour rappel, le PSG reçoit le PSV ce mardi soir, et ce, pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions.