Mercato - ASSE : Le boss vend la mèche pour l’avenir de son entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE n'arrive pas à enchaîner en Ligue 1. Après une victoire prometteuse face à l'AJ Auxerre avant la trêve internationale, les Verts n'ont pas réussi à vaincre le RC Lens à domicile samedi soir (0-2). Malgré cet échec, Larry Tanenbaum continue de son soutenir l'équipe en place, et notamment l'entraîneur Olivier Dall'Oglio.

Battue par le RC Lens samedi soir, l’ASSE flirte toujours avec la zone de relégation. Quatorzième après la huitième journée, le club stéphanois peine à enchaîner les victoires et à faire son entrée dans la première partie de tableau.

Dall'Oglio en danger ?

Ces derniers jours, l’avenir d’Olivier Dall’Oglio a été remis en questions. Selon But Football Club, la question de son avenir n’est plus tabou, et en interne, une réflexion est entamée autour de son avenir. Mais lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Larry Tanenbaum a tenu à rassurer Dall’Oglio.

« J’ai une totale confiance au coach »

« Saint-Étienne représente tout ce que j’aime dans le sport : la passion, des supporters incroyables et des valeurs qui me sont chères. Ici, le public connaît le football et veut voir une équipe qui joue bien et performe. C’est notre intention et pour cela, nous avons d’excellents dirigeants en qui j’ai une totale confiance : Huss, Jaeson, Ivan, Jean-François Soucasse, le coach. Tous les gens que j’ai rencontrés sont merveilleux et sont de grands professionnels » a confié le nouveau propriétaire de l’ASSE.