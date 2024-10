ASSE : L’objectif inattendu après la vente !

Arnaud De Kanel

De passage à Saint-Etienne ce week-end, Larry Tanenbaum a dévoilé ses objectifs avec l'ASSE. Le nouveau propriétaire des Verts ambitionne bien évidemment de briller sur le volet sportif, mais pas que. En effet, il souhaite laisser une trace dans cette ville entre associations caritatives, domaine de la médecine et des sciences de la santé.

L’AS Saint-Étienne a vécu un tournant majeur cet été en mettant fin à l'ère Romeyer-Caïazzo. Après des années marquées par des hauts et des bas, le club du Forez a été racheté par Kilmer Sports, propriété de Larry Tanenbaum, un homme d’affaires influent déjà bien connu dans le monde du sport, lui qui détient notamment le Toronto FC en MLS. Avec ce changement de propriétaire, les Verts entament une nouvelle page de leur histoire, portée par des ambitions fraîches et l'espoir d'un renouveau. Mais Larry Tanenbaum voit plus loin que le sportif.

«Je veux établir un lien»

En effet, le Canadien veut laisser une marque de son passage et il a plusieurs idées en tête pour cela. « Il y a le club évidemment mais j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose et faire partie de la communauté. On va voir ce que l'on peut faire avec notre fondation caritative, que dirige ma fille. J'ai des idées dans le domaine de la médecine et les sciences de la santé. Je vois demain (dimanche) Olivier Bossard, le directeur général du CHU de Saint-Etienne, qui fait un excellent travail avec l'IRMIS (Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport). Ils ont une expertise en robotique chirurgicale. Je veux donc établir un lien », a-t-il révélé dans les colonnes de L'Equipe. Larry Tanenbaum a flashé sur ce club et cette ville.

«Une énorme base de fans d'une loyauté incroyable»

« Ici, il y a la passion. Et une énorme base de fans d'une loyauté incroyable. Il n'y a rien de mieux que cela. Après, les supporters veulent que l'équipe performe. Et pour cela, avec Ivan (Gazidis, président du club), Huss (Fahmy), Jason (Rosenfeld, représentant de l'actionnaire, comme Fahmy) mais aussi toutes les personnes, comme Jeff (Jean-François Soucasse, directeur général) qui étaient déjà au club, nous avons une excellente équipe. Et je n'oublie pas le coach qui fait un excellent travail », a ajouté le nouveau propriétaire de l'ASSE.