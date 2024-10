Il balance sur la vente de l’ASSE !

Arnaud De Kanel

Cinq mois après avoir racheté l'ASSE, Larry Tanenbaum était de passage à Saint-Etienne ce week-end à l'occasion du match face au RC Lens. L'occasion pour le milliardaire canadien de livrer l'un de ses premiers entretiens à la presse française et de revenir sur les raisons qui l'ont poussé à racheter le club stéphanois.

L'ASSE est entrée dans une nouvelle ère cet été avec le rachat. Exit Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qui ont laissé leur place au groupe Kilmer Sports détenu par Larry Tanenbaum. Le milliardaire américain était à Saint-Etienne ce week-end et il a expliqué pourquoi il avait décidé d'investir sur les Verts.

«Toutes les caractéristiques que l'on attend d'une équipe sportive»

« Saint-Étienne a toutes les caractéristiques que l'on attend d'une équipe sportive. Je sais l'importance qu'a l'histoire dans le sport. Je possède une équipe de hockey qui a 108 ans (Toronto Maple Leafs), une autre de la Ligue canadienne de football américain qui a 150 ans (Argonauts). Je comprends donc l'histoire de l'AS Saint-Etienne qui a 92 ans. Je sais ce que le club ici représente pour tous ses supporters », a déclaré Larry Tanenbaum dans un entretien accordé au journal L'Equipe avant d'évoquer le déroulé des négociations avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

«Roland et Bernard vous le diront un jour mais nous avons été justes»

« D'abord, nous avons beaucoup de respect pour Bernard et Roland, avec qui j'ai apprécié travailler. Il faut comprendre quelqu'un comme Roland qui a consacré vingt ans de sa vie à ce club, c'était un moment important pour lui, et nous en avions pleinement conscience. Quand on parle d'un club, on parle de quelque chose de vivant, de réel, c'est une équipe, une équipe avec des gens. Et je pense que Roland et Bernard vous le diront un jour mais nous avons été justes », a précisé le nouveau propriétaire de l'ASSE.