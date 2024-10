L'ASSE annonce une catastrophe pour cette recrue

Arnaud De Kanel

Le retour en Ligue 1 de l'ASSE ne se passe pas aussi bien que prévu. Il est même en train de virer petit à petit au cauchemar. Encore battus samedi, les hommes d'Olivier Dall'Oglio comptent sept points en huit journées. De surcroit, les Verts ont peut-être perdu pour longtemps l'un de leur plus gros renfort de l'été, en la personne de Ben Old. En effet, le Néo-Zélandais serait sérieusment touché au genou.

Pas de miracle pour l'ASSE, battue par un RC Lens supérieur samedi soir au Chaudron. Une nouvelle défaite, qui replonge quelque peu les Verts dans la crise puisqu'ils pourraient retrouver la zone rouge à l'issue de cette 8ème journée de Ligue 1.

Old est touché au genou

Et pour ne rien arranger, l'ASSE pourrait être privée d'une de ses recrues estivales pour une longue durée. Premier néo-zélandais de l'histoire à défendre les couleurs vertes, Ben Old a été touché au genou lors d'un entrainement. Il a déclaré forfait pour le match face au RC Lens et Olivier Dall'Oglio craint le pire.

«Ce n'est pas une bonne blessure»

« La blessure de Ben Old ? Je n'ai pas grand chose à vous dire, il a besoin de faire des examens plus poussés pour connaitre la nature exacte de la blessure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une bonne blessure... Ce n'est pas une bonne blessure en tout cas, c'est au niveau du genou », a déclaré Olivier Dall'Oglio en conférence de presse après la défaite des siens. Rien de bien rassurant pour l'ASSE.