«Enervé», le coach de l'ASSE pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Olivier Dall'Oglio avait la mine des mauvais jours en conférence de presse après la défaite de l'ASSE samedi en début de soirée. L'entraineur des Verts n'a pas forcément aimé ce qu'il a vu sur le terrain, mais également en tribunes, où Yunis Abdelhamid a été sifflé. Il a donc poussé un coup de gueule pour défendre sa recrue.

L'ASSE retombe dans ses travers après sa défaite face au RC Lens samedi. Une rencontre que Yunis Abdelhamid avait démarré en tant que titulaire, et avec le brassard de capitaine autour du bras. Mais au moment de laisser place à Dylan Batubinsika à la 82ème minute, il a été conspué par son public. Très énervé sur son banc de touche après cet événement, Olivier Dall'Oglio s'est retourné vers ses adjoints pour faire part de son étonnement. En conférence de presse, la pression n'était toujours pas redescendue.

Mercato - ASSE : Déjà plusieurs transferts annoncés pour cet hiver ? https://t.co/IPHQKM1ZEq pic.twitter.com/eThh78xVfR — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

«Ce n'est pas normal, et je ne l’admets pas»

« Il y a des supporters, des kops extraordinaires, quand ils ne sont pas là, on le voit ! Ce qui m’ennuie, c'est que des gars avec des écharpes de Saint-Étienne sifflent leur joueur ! Ça, ça m'ennuie, ça me désole. C'est trop facile de dire que ce sont les supporters. Non ! Les supporters, on les a entendus tout le match, même à la 95ème minute, ils chantaient encore, ça c’est les supporters ! Mais des gars qui sifflent leur propre joueur... S’il avait fait un très mauvais match encore, on aurait eu le droit de le siffler mais là ce n'est pas normal, et je ne l’admets pas. C'est mon avis, s’ils ne sont pas contents, ils peuvent venir me le dire ! Je suis assez énervé par rapport à certaines choses, par rapport à mon équipe sur l'impact comme je le disais et sur ce que j’entends (les sifflets pour Abdelhamid, ndlr) », a pesté Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. Ce dernier ne regrette pas d'avoir titularisé l'international marocain.

«Le capitaine se donne à fond pour son club et je suis là pour le défendre»

« Concernant le choix d'aligner Abdelhamid ? Personne ne sait ce qu'il s’est passé dans la semaine, aux entrainements. Ce sont mes choix, si à un moment donné ce ne sont pas les bons, je suis prêt à les assumer mais je ne pense pas que Yunis ait fait un mauvais match. Des fois on a besoin de trouver des coupables, ça va très vite, c’est facile de trouver des coupables, mais il faudrait que certains revoient les matchs parce que des choses ne sont pas normales. Le capitaine se donne à fond pour son club et je suis là pour le défendre. Si les joueurs ne sont pas bons, je serai là pour leur dire. On a ce collectif et je compte sur lui. C'est un collectif qui doit progresser, notamment dans l’agressivité », a ajouté Olivier Dall'Oglio.