Vente ASSE : Le nouveau boss annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Nouveau propriétaire de l'ASSE depuis cet été, Larry Tanenbaum tente une nouvelle expérience entrepreunariale dans le monde su sport. L'homme d'affaires canadien nourrit de belles ambitions et a pour objectif de remporter des titres dans les prochaines années.

L’AS Saint-Étienne a officiellement tourné une page de son histoire cet été. Après des années sous la direction de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, le club a changé de mains, passant sous le contrôle du groupe Kilmer Sports, propriété de l’homme d’affaires Larry Tanenbaum. Ce rachat marque le début d'une nouvelle ère pour les Verts, avec des ambitions renouvelées et un vent de renouveau soufflant sur Geoffroy-Guichard. Désormais, tous les regards sont tournés vers cette nouvelle direction, dans l'espoir de voir le club retrouver son lustre d'antan et renouer avec les sommets du football français. Larry Tanenbaum se donne du temps pour cela.

«Enervé», le coach de l'ASSE pousse un coup de gueule https://t.co/BRdL0yObRP pic.twitter.com/XzmmkjNtxJ — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

«L'ASSE a vocation à gagner des titres»

« Je ne crois pas que les rêves nous font avancer. On veut continuer à construire sur un club qui a déjà une vieille histoire. On veut instaurer une culture de la victoire tout en acceptant qu'il y ait des hauts et des bas. J'ai déjà vécu cela avec mes autres équipes. J'ai attendu vingt ans pour voir le Toronto Football Club remporter la MLS en 2017. Et les trois-quatre dernières années, c'est devenu plus difficile. Il faut être patient pour redevenir grand à nouveau. Un club comme l'ASSE a vocation à gagner des titres. Cela se construit pas à pas, dans la durée », a déclaré le nouveau propriétaire de l'ASSE pour L'Equipe. Un nouveau défi donc pour le Canadien dans le monde du sport.

«Le football est un sport auquel nous sommes totalement attachés»

« Comme entrepreneur, on a construit des enceintes, des stades mais j'ai toujours adoré le sport. Avec ma femme, on regarde plus de 200 matches par an, tous sports confondus. On m'a demandé quel sport avait ma préférence mais je les aime tous. On a la chance de côtoyer le sport au plus haut niveau où se mêlent le talent, le dévouement d'hommes et de femmes capables d'atteindre ce niveau. Je regarde maintenant tous les matches de Saint-Etienne et le football est un sport auquel nous sommes totalement attachés », a ajouté Larry Tanenbaum.