Cyclisme -Tour de France : Pogacar officialise un projet incroyable

Alors que la saison 2024 vient de se terminer et que l’heure du bilan a sonné, Tadej Pogacar s’est fatalement projeté sur la suite de sa carrière. Et pour la première fois, il a clairement exprimé que l’exploit le plus incroyable de l’histoire du cyclisme moderne pouvait être à sa portée…

Dans le courant de l’été, alors qu’il venait de remporter le Tour de France, quelques semaines après avoir déjà survolé le Tour d’Italie, Tadej Pogacar avait été légitimement interrogé sur la possibilité de tenter un incroyable triplé Giro-Tour-Vuelta. Le leader du Team UAE avait alors répondu que l’hypothèse était très improbable, mais qu’elle ne pouvait non plus être retirée à 100%, laissant déjà transparaître que le projet le tentait pour les prochaines années.

« Remporter les trois Grands Tours en une saison est possible »

Il n’aura pas fallu attendre très longtemps. Interrogé dans la courant de la semaine dernière par le média slovène SIOL, Tadej Pogacar a en effet reconnu que l’objectif était désormais inscrit dans son esprit, tout en indiquant que le frein principal tenait dans l’équilibre interne de l’équipe. Pogacar a en effet affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Gagner les trois Grands Tours en une année est possible. Remporter les trois courses de trois semaines de la saison est réalisable, mais je respecte mes coéquipiers. Je sais que l'équipe UAE a le potentiel pour remporter un Grand Tour même lorsque je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin d'être avide au sein de mon équipe et de me faire des ennemis là où je me sens chez moi. Je pourrai disputer les trois Grands Tours au cours de la même saison, mais quand je serai un peu plus âgé ».

Pogacar a réalisé la marge dont il disposait sur la concurrence

Pour la première fois, Tadej Pogacar reconnaît ouvertement qu’il est candidat à l’incroyable exploit d’un triplé la même saison sur les trois Grands Tours. Et mieux, qu’il le croit à sa portée. C’est dire aujourd’hui le niveau de confiance qui habite le leader de l’équipe UAE, et à juste titre compte tenu de la marge dont il dispose sur ses concurrents, à l’image de ce qu’il a démontré lors des derniers championnats du monde. A l’occasion de son entretien à SIOL, Pogacar est d’ailleurs revenu sur cette victoire triomphale : « Les maillots roses et jaunes sont sympas, mais vous pouvez les porter au maximum trois semaines par an. Vous portez le t-shirt arc-en-ciel dans toutes les courses tout au long de la saison, vous vous démarquez toujours, et tout le monde vous admire comme champion du monde ! ».