Thierry Henry : Coup de tonnerre en Ligue 1, il attend le coup de fil !

Thomas Bourseau

La claque reçue par l’OM à La Mosson dimanche soir a eu raison de Michel Der Zakarian. L’entraîneur français va donc laisser sa place à un nouveau technicien. Un retour de Jean-Louis Gasset, qui sortirait une nouvelle fois de sa retraite, pour sauver un club par lequel il est déjà passé. Mais pour Jérôme Rothen, Montpellier devrait contacter Thierry Henry.

Thierry Henry est passé à deux doigts de la médaille d’or pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cependant, la délégation espagnole a raflé le graal qui lui avait échappé en 2021 à Tokyo à cause du Brésil. Les Bleuets ont tout de même arraché l’argent. Mais Thierry Henry a quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs pour des « raisons personnelles » un an après avoir pris les rênes de cet effectif.

«Il y a des entraîneurs qui ne sont pas dans la fibre montpelliéraine et qui ont échoué»

Dimanche, après une nouvelle correction concédée en Ligue 1 cette saison, mais cette fois-ci face à l’OM (5-0), Montpellier a perdu son entraîneur. Le président Laurent Nicollin a démis de ses fonctions Michel Der Zakarian. Sur les ondes de RMC ce lundi soir, Jérôme Rothen a demandé un changement de politique pour Montpellier au niveau des entraîneurs. « Il y a des entraîneurs qui ne sont pas dans la fibre montpelliéraine et qui ont échoué. Ça ne veut pas dire que le prochain va échouer. Il y a des profils. Gourvennec, il y a eu des échecs, mais il est là et c’est un ancien montpelliérain. Après tu as Habib Beye qui a dit à tout le monde qu’il veut entraîner en Ligue 1. C’est peut-être l’occasion de lui donner un club de Ligue 1 ».

«Pourquoi tu ne passes pas un coup de téléphone à Thierry Henry ?»

L’ex-joueur du PSG et de l’équipe de France demande même à Laurent Nicollin de démarcher Thierry Henry au lieu d’un Jean-Louis Gasset qui a déjà fait son temps à Montpellier et qui plus est, a pris sa retraite après l’OM. « Je ne dis pas qu’il va dire oui, mais pourquoi tu ne passes pas un coup de téléphone à Thierry Henry ? En lui disant : écoutes Thierry, tu es en recherche d’un banc, tu serais en Ligue 1 à Montpellier, qui n’est pas n’importe quel club.. Pourquoi tu ne le tentes pas ? Non, c’est plus facile de faire leur sauce en interne. À force de faire cette sauce, je pense que le président Nicollin est en train de complètement se tromper. On le sent ailleurs et moins passionné que son papa. Dans son discours, il nous parle toujours de business, mais si tu dégringoles en Ligue 2, il va aussi bien chuter le business ».