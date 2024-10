Mercato : Le PSG flambe en coulisses, deux signatures annoncées !

Thomas Bourseau

Luis Enrique semble ouvrir la marche pour la série de prolongations de contrat que les dirigeants du PSG sont en train de mettre en place en coulisses. Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes feraient partie de ladite liste. Et la confiance règnerait chez les têtes pensantes du Paris Saint-Germain.

Ces derniers temps, le comité directeur du PSG ne cesse de travailler sur les dossiers de prolongation de contrat. Luis Enrique a ouvert la marche, ou du moins dans l’accord qui aurait été trouvé avec le club parisien pour que son contrat soit rallongé jusqu’en juin 2027. Vitinha le suivrait de près selon France Bleu Paris, en attendant que le PSG parvienne à se rapprocher d’un terrain d’entente avec Achraf Hakimi.

Donnarumma et Nuno Mendes discutent avec le PSG !

De plus, France Bleu Paris confirme ce lundi soir que Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma auraient initié des contacts « positifs » pour que leurs contrats respectifs soient renouvelés. Le PSG ne cacherait pas sa confiance en coulisses quant à ses chances de réussite dans cette double opération.

Donnarumma : «Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos !»

Une prolongation au Paris Saint-Germain ne déplairait pas du tout à Gianluigi Donnarumma comme le portier du PSG le dévoilait au site de l’UEFA début octobre. « Porter ce maillot est tout simplement incroyable. Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! ».