Le PSG sans Mbappé lui fait peur !

Kylian Mbappé a plié bagage après sept années passées dans la capitale. La nouvelle star du Real Madrid est le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Toutefois, Luis Enrique était persuadé que son équipe sera meilleure cette saison, donc sans Mbappé. Un point de vue totalement partagé par Peter Bosz, coach du PSV Eindhoven, qui va se frotter au PSG mardi en Ligue des champions.

En conférence de presse avant l’ultime journée de Ligue 1 perdue face au Toulouse FC en mai dernier (1-3), Luis Enrique commentait le départ rendu public de Kylian Mbappé en prenant un pari XXL : le PSG sera plus fort. « Je suis convaincu que, peu importent les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine ».

Le PSG plus décisif que la saison dernière ?

En ce début de saison, les statistiques donnent pour le moment raison à Luis Enrique. Et pour cause, au terme de la 8ème journée de championnat, le PSG sans Kylian Mbappé compte 10 buteurs différents pour 25 buts marqués. De plus, le Paris Saint-Germain se partage la première place du classement avec 20 points. Au même stade de la saison pendant l’exercice précédent, le PSG ne comptait « que » 15 points pour 17 buts inscrits.

«Le PSG a beaucoup progressé avec Luis Enrique et est plus fort que la saison passée»

Malgré une défaite lors du premier choc de la saison régulière de Ligue des champions contre Arsenal à l’Emirates Stadium (0-2), le PSG de Luis Enrique est plus difficile à aborder pour ses adversaires d’après Peter Bosz. Actuellement en poste au PSV Eindhoven, adversaire du Paris Saint-Germain en C1 mardi soir, Bosz a fait le même constat que Luis Enrique grâce à des images captées par Canal+ au Parc des princes. « Le PSG a beaucoup progressé avec Luis Enrique et est plus fort que la saison passée ».