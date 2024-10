PSG - OM : Le gouvernement Macron annonce une réunion d’urgence !

Thomas Bourseau

Deux stades de Ligue 1 ont été le théâtre de chants homophobes, d’affrontements entre supporters et d’agressions des forces de l’ordre comme l’a tristement constaté Bruno Retailleau. Le ministre de l’Intérieur du gouvernement présidé par Emmanuel Macron ne compte pas laisser la situation empirer et promet de passer à l’action cette semaine. Jeudi, une réunion avec les hautes instances du football français se déroulera selon L’Équipe.

Bruno Retailleau a dit stop. Dimanche soir, le ministre de l’Intérieur a pris la parole sur X après avoir témoigné de nouveaux débordements entre les forces de l’ordre et certains supporters de l’OM qui avaient fait le déplacement à Montpellier sans respecter la jauge de 450 personnes pour l’entrée à La Mosson (5-0). Des chants homophobes ont notamment été entendus dans l’enceinte du Parc des princes samedi pendant la victoire du PSG face au RC Strasbourg (4-2). « Ce soir encore, à l'occasion du match Montpellier-Marseille, des violences injustifiables ont sali l'image du football. Chants homophobes, affrontements de clubs de supporters, agressions des forces de l'ordre, on ne peut plus supporter que, chaque semaine, le sport soit le théâtre d'agissements intolérables ».

Révolution au PSG, il balance tout sur son intégration https://t.co/cNwhoywA1A pic.twitter.com/qz1Qg1NsPF — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Le ministre de l’Intérieur ne «tolère» plus ces agissements et annonce une réunion au sommet pour prendre des mesures !

Sur son compte X, Bruno Retailleau a continué de communiquer son aberration envers les comportements de certaines personnes qui nuisent à l’image du football français, annonçant au passage des discussions urgentes afin de rectifier le tir. « Pour ma part, je ne le tolérerai pas. Cette semaine, en lien avec le ministre des sports et Othman Nasrou, secrétaire d’Etat en charge de la lutte contre les discriminations, je réunirai les instances du football français pour prendre les mesures nécessaires au retour de l’ordre dans les stades et en marge des rencontres ».

Le rendez-vous est pris pour jeudi !

L’Équipe en dit plus ce lundi après-midi sur la réunion entre le ministre de l’intérieur et lesdites instances du football français. Elle devrait avoir lieu jeudi 24 octobre aux alentours de 15 heures. Reste à savoir à présent quelles seront les retombées de ce rendez-vous au sommet…