Le PSG a recruté «un très grand joueur»

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Bradley Barcola à l'OL de John Textor. En effet, l'écurie rouge et bleu a signé un chèque d'environ 45M€ pour faire plier le club rhodanien. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kang-In Lee n'a pas tari d'éloges à l'égard de Bradley Barcola.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé le PSG. A tel point que le club emmené par Luis Enrique a déboursé environ 45M€ pour s'offrir ses services, et ce, lors de l'été 2023.

Mercato : Luis Enrique a déjà choisi son «numéro 6» de la saison prochaine https://t.co/KV36NTPFIU pic.twitter.com/Q5xcfELg7V — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Barcola brille avec le PSG

Depuis le début de cette saison, Bradley Barcola est un véritable poison pour les défenses adverses. En effet, le numéro 29 du PSG est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec sept réalisations en huit journées. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kang-In Lee s'est totalement enflammé pour Bradley Barcola.

«On savait qu'il était un très grand joueur»

« Barcola ? Bradley, on savait qu'il était un très grand joueur. Tout le monde travaille, tout le monde aide, parle, pour que l'équipe s'améliore, c'est ça qui est le plus important. C'est ce qui nous unit, nous rend plus forts », a déclaré Kang-In Lee, milieu offensif polyvalent du PSG.