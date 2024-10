Arabie Saoudite, OM… Zidane a choisi sa prochaine équipe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane a été cité dans le viseur d'une nouvelle équipe. Après le PSG, l'OM, la sélection brésilienne ou encore Manchester United, le champion du monde 1998 serait le grand favori pour remplacer Roberto Mancini en Arabie Saoudite. Mais pas sûr que le technicien soit disposé à accepter cette proposition.

Zinédine Zidane a déjà fait savoir qu’il aimerait replonger dans le monde du football après avoir profité de sa vie de famille. Devenu grand-père, le champion du monde 1998 a pris goût à son nouveau quotidien et n’acceptera un contrat qu’en cas de projet solide et ambitieux. Le PSG, Manchester United ou encore le Brésil ont tenté le coup sans parvenir à le convaincre. Pour l’OM, il demeure un rêve impossible. Mais par pour l’Arabie Saoudite, qui peut s’appuyer sur ses moyens colossaux pour le signer. Et justement, Calciomercato.com nous annonce que Zidane serait la priorité de la Fédération saoudienne pour prendre la place de Roberto Mancini à la tête de la sélection.

Dugarry donne son avis

Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a livré son ressenti sur cette rumeur. « Si je vois Zidane en Arabie saoudite ? Non. Ce ne sont pas les seuls à rêver de Zidane. S’il avait dû aller en Arabie saoudite, ça ferait longtemps qu’il y serait allé. Il fait ce qu’il veut. Il n’a pas refusé des grands clubs européens, il a refusé des choses qui ne lui convenaient pas. Il n’y ira jamais » a confié son ancien partenaire en équipe de France.

Zidane attend l'équipe de France

A en croire Dugarry, Zidane ne compte reprendre aucun club pour se laisser une chance de prendre la succession de Didier Deschamps. « Il a proposé ses services en équipe de France. Il l’a dit et redit qu’il voulait et attendait l’équipe de France. Ce n’est plus un secret. Ça fait des années que la porte n’est pas ouverte et qu’on lui dit que ce n’est pas possible» a-t-il lâché lors de l'émission Rothen S'Enflamme.