Riolo annonce le «meilleur joueur» de l’OM

Cet été, douze nouveaux joueurs sont arrivés, mais la recrue majeure de l’OM est très certainement Pierre-Emile Hojbjerg. Le capitaine de la sélection danoise s’est très vite imposé comme un cadre de l’équipe de Roberto De Zerbi, ce qu’il a une nouvelle fois montré dimanche contre Montpellier (0-5). Pour Daniel Riolo, il est tout simplement le meilleur joueur de Marseille cette saison.

« Je pense que l’on a de la chance d’avoir ces deux joueurs à l’OM. » Pour la première fois, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg étaient associés dès le coup d’envoi dimanche lors de la large victoire de l’OM à Montpellier (0-5). « Deux joueurs extraordinaires, intelligents, avec un niveau très élevé », comme l’a confié Roberto De Zerbi, qui s’estime chanceux de les avoir sous ses ordres à Marseille.

« Hojbjerg il est au milieu. Il est patron »

Face au MHSC, Pierre-Emile Hojbjerg, prêté avec option d’achat par Tottenham, a réalisé un nouveau match plein et a en plus inscrit son tout premier but sous les couleurs de l’OM. « Le problème qui n’est pas un problème, mais qui doit ne plus jamais changer même si ça n’a été fait qu’une fois : Hojbjerg il est au milieu. Il est patron », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, qui ne veut plus voir le milieu de terrain âgé de 29 ans être aligné en défense centrale comme cela avait été le cas à Strasbourg (1-0).

« C’est le meilleur joueur de l’OM cette saison »

Car pour Daniel Riolo, Pierre-Emile Hojbjerg est tout simplement le « meilleur joueur de l’OM cette saison. C’était Greenwood au tout début, sur la durée, c’est lui. Il est très fort, très bon milieu de terrain, c’est lui le patron et c’est lui qui fait le tri dans tout. Il est impeccable, la mentalité, les pieds, la tête, les jambes, il a tout. »