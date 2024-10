Mercato : Deux joueurs «extraordinaires» ont signé à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir sur la pelouse de Montpellier (0-5), Adrien Rabiot a connu sa première titularisation depuis son arrivée à l’OM mi-septembre, lui qui était entré en jeu face à Strasbourg et Montpellier. L’international français était associé à Pierre-Emile Hojbjerg au milieu de terrain, deux joueurs que Roberto De Zerbi s’estime heureux d’avoir à Marseille.

Bien aidé par la faiblesse de son adversaire, l’OM s’est baladé dimanche soir sur la pelouse de Montpellier, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Les Olympiens ont ouvert le score dès la 48e seconde de jeu par l’intermédiaire d’Elye Wahi et menaient 3-0 à la mi-temps, un match qui s’est finalement terminé sur le score de 5-0, de quoi parfaitement préparer la réception du PSG le 27 octobre prochain au Stade Vélodrome.

Première titularisation pour Rabiot

Pour la première fois depuis son arrivée libre en provenance de la Juventus, Adrien Rabiot était titulaire face à Montpellier. Jusque-là, l’international français (48 sélections) était seulement entré en jeu contre Strasbourg (1-0) et Angers (1-1). Le milieu de terrain âgé de 29 ans a disputé toute la rencontre aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg (29 ans), qui a inscrit son premier but sous les couleurs de l’OM. Deux joueurs que Roberto De Zerbi s’estime chanceux d’avoir sous ses ordres à Marseille.

« On a de la chance d’avoir ces deux joueurs ensemble à l’OM »

« Je pense qu’on a de la chance d’avoir ces deux joueurs ensemble à l’OM. Ce sont deux joueurs extraordinaires, intelligents, avec un niveau très élevé. Ils ont une grande personnalité et beaucoup de qualités. Ils ont fait un bon match. J’aurais voulu sortir Rabiot à la 70e pour éviter de prendre des risques avec la fatigue, mais il a très bien tenu physiquement. On est vraiment très contents d’avoir à la fois Højbjerg et lui dans notre équipe », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.