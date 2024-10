Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant bientôt relancé ?

Pierrick Levallet

Recruté pour 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’y arrive toujours pas au PSG. L’international français peine encore à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. De ce fait, l’attaquant de 25 ans pourrait partir dès cet hiver. Et plusieurs prétendants seraient susceptibles de relancer prochainement le dossier du joueur du PSG.

Après les départs de Neymar et Lionel Messi en 2023, le PSG devait se renforcer en attaque. Le club de la capitale a donc déboursé 90M€ dans les ultimes heures du mercato pour mettre la main sur Randal Kolo Muani. La première saison de l’international français chez les Rouge-et-Bleu n’a néanmoins pas été une franche réussite.

Kolo Muani n'y arrive toujours pas au PSG

Randal Kolo Muani a donc naturellement été annoncé sur le départ cet été. Mais finalement, le PSG a décidé de lui accorder une nouvelle chance, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant de 25 ans n’y arrive toujours pas. L’ancien de l’Eintracht Francfort et du FC Nantes pourrait donc partir dès cet hiver.

Un transfert possible dès cet hiver ?

Et comme le rapporte TeamTALK, plusieurs clubs pourraient relancer le dossier Randal Kolo Muani très prochainement. L’attaquant du PSG était notamment annoncé sur les tablettes de Manchester United et Arsenal récemment. L’international français aurait également été offert à Manchester City, Chelsea, Aston Villa et Newcastle. Reste maintenant à voir si l’un des prétendants de Randal Kolo Muani passera à l’action cet hiver pour le sortir de sa galère au PSG. À suivre...