Mbappé : Le Real Madrid va retourner sa veste ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid continue de mettre la pression sur le FC Barcelone en Liga. Les Merengue se sont imposés sur la pelouse du Celta Vigo (1-2) ce samedi grâce à Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Carlo Ancelotti n’a néanmoins pas été satisfait de la prestation de son équipe et pourrait ainsi changer ses plans prochainement.

Le Real Madrid n’est pas encore largué dans la course au titre en championnat. Les Merengue ont pris les trois points sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi (1-2) et continuent de mettre la pression sur le FC Barcelone. La Casa Blanca a notamment pu compter sur Kylian Mbappé et Vinicius Jr pour rafler une nouvelle victoire.

Mbappé : En plein scandale, le Real Madrid lâche une annonce https://t.co/RMjsXanNVu pic.twitter.com/wyQCVeNknq — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Ancelotti va revoir ses plans au Real Madrid ?

Mais Carlo Ancelotti n’a pas vraiment été satisfait de la performance de ses joueurs, surtout d’un point de vue défensif comme le rapporte Relevo. L’entraîneur du Real Madrid avait initialement misé sur un 4-3-3 en début de saison pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Mais le technicien italien pourrait retourner sa veste et changer ses plans pour retrouver une certaine solidité défensive.

Le secteur défensif est un problème

Carlo Ancelotti a d’ailleurs commencé à expérimenter certaines choses ce samedi. Le coach du Real Madrid avait opté pour un 3-4-2-1 avec Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Jude Bellingham pour s’occuper de l’animation offensive. Mais la défense ne lui a pas apporté pleine satisfaction. Il pourrait donc choisir un autre dispositif prochainement. À suivre...