Real Madrid : Mbappé a brisé la malédiction !

Arnaud De Kanel

Dans la tourmente depuis lundi, Kylian Mbappé avait l'occasion de répondre sur le terrain samedi soir. C'est ce qu'il a fait en envoyant le ballon au fond des filets depuis l'extérieur de la surface. Sa disette depuis cette zone prend donc fin.

Kylian Mbappé a vécu une semaine pour le moins agitée. Suspecté de viol selon la presse suédoise, l'attaquant tricolore est dans la tourmente. Pour autant, Carlo Ancelotti lui a fait confiance samedi soir en le titularisant contre le Celta Vigo. Un match au cours duquel le capitaine de l'équipe de France s'est distingué.

Mbappé inscrit un but magnifique

Kylian Mbappé avait soif de revanche. A la suite d'un ballon intercepté par Eduardo Camavinga, l'attaquant s'est retourné et ne s'est pas posé de question en décochant une frappe sublime des 22 mètres. Le ballon a fini sa course dans le petit filet de Vicente Guaita, impuissant face à ce missile. Une délivrance pour Kylian Mbappé.

Une disette longue de sept mois

Alors qu'il n'avait cessé de progresser dans ce domaine, Kylian Mbappé n'avait plus marqué depuis l'extérieur de la surface de réparation depuis sept mois ! En effet, son dernier but de loin remontait au 17 mars sur la pelouse de Montpellier (2-6). A cette époque, il défendait les couleurs du PSG. Depuis, il avait tenté sa chance trois fois en Ligue 1 et cinq fois en Liga sans jamais trouver la faille. La malédiction est désormais brisée pour le Bondynois.