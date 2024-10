Mbappé : Une star du Real Madrid choquée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé en rêvait depuis son plus jeune âge : jouer pour le Real Madrid. C'est désormais une réalité pour le joueur de 25 ans. En effet, arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français s'est engagé avec la Casa Blanca, rejoignant notamment Jude Bellingham. L'Anglais qui ne manque d'ailleurs être d'être ébahi devant Mbappé à l'entraînement.

Enfin ! Florentino Pérez a réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé après avoir connu de nombreux échecs. Cet été, toutes les conditions étaient réunies pour faire venir le Français. En fin de contrat au PSG, Mbappé a ainsi rejoint le vestiaire de Carlo Ancelotti. Le voilà donc désormais aux côtés de Vinicius Jr, Jude Bellingham et compagnie...

« Des gens normaux »

Pour Versus, Jude Bellingham s'est confié sur son quotidien aux côtés de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. L'Anglais du Real Madrid a alors avoué : « Il a fallu un certain temps pour s’y habituer, mais maintenant, vous les voyez comme des gens normaux. Au cours des premières semaines, j’ai dû me rappeler que je suis ici pour jouer avec eux pour une raison, parce que je l’ai mérité ».

« Ils font des choses qui me laissent un peu sans voix »

Jude Bellingham a ensuite ajouté : « Parfois, ils font des choses qui me laissent un peu sans voix, et j’aimerais penser qu’ils ressentent la même chose quand ils voient certaines des choses que je peux faire sur le terrain aussi ».